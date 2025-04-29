Мэр Нижневартовска собрал экстренное совещание из-за затопления новой дороги

Из-за затопления новой дороги в Нижневартовске (ХМАО), которую построили около полугода назад, мэр города Дмитрий Кощенко собрал экстренное совещание оперативного штаба. По его итогам было принято решение временно перекрыть проезжие части по улицам Салманова и 18».
«Сегодня получил большое количество вопросов и сообщений, связанных с подтоплением проезжей части на улицах Салманова, Московкина и 18»… После выезда на место подтопления собрал совещание оперативного штаба… На сегодняшний момент принимается решение в целях безопасности о временном перекрытии улиц Салманова и 18» до нормализации ситуации», — написал Кощенко в своем telegram-канале.
Он добавил, что на проблемные участки выведена вся имеющаяся водооткачивающая техника. Причина подтопления — повышение грунтовых вод и таяние снега. При этом уточняется, что угрозы населению и жилым домам нет. Утром будет принято окончательное решение по этой ситуации, сейчас она держится на личном контроле мэра.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске участок дороги на улице Северной, введенный в эксплуатацию осенью прошлого года, затоплен. Автомобили, передвигающиеся по проезжей части, оказываются наполовину под водой.
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