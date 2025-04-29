Путин сдержал обещание ветеранам и нарек аэропорт Волгограда «Сталинградом»

30 апреля 2025 в 02:07 Размер текста - 17 +

Путин переименовал аэропорт Волгограда Фото: Роман Наумов © URA.RU Президент России Владимир Путин 29 апреля подписал указ о присвоении международному аэропорту Волгограда исторического наименования «Сталинград». Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. В тексте указа отмечается, что решение принято в целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. В соответствии с документом, аэропорту Волгограда присваивается историческое наименование «Сталинград», однако оно не является частью официального наименования объекта и не влечет изменения его установленного названия. Указ вступил в силу в день подписания. Аэропорт Волгограда находится в 15 километрах от центра города в микрорайоне Гумрак. Воздушная гавань имеет одноименное название. Как сообщало URA.RU ранее, просьба ветеранов Волгоградской области, переданная губернатором региона Андреем Бочаровым, о переименовании аэропорта Волгограда и присвоении ему исторического имени «Сталинград» была поддержана Владимиром Путиным. Он отметил, что подпишет указ, как только вернется в Москву. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин 29 апреля подписал указ о присвоении международному аэропорту Волгограда исторического наименования «Сталинград». Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. В тексте указа отмечается, что решение принято в целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. В соответствии с документом, аэропорту Волгограда присваивается историческое наименование «Сталинград», однако оно не является частью официального наименования объекта и не влечет изменения его установленного названия. Указ вступил в силу в день подписания. Аэропорт Волгограда находится в 15 километрах от центра города в микрорайоне Гумрак. Воздушная гавань имеет одноименное название. Как сообщало URA.RU ранее, просьба ветеранов Волгоградской области, переданная губернатором региона Андреем Бочаровым, о переименовании аэропорта Волгограда и присвоении ему исторического имени «Сталинград» была поддержана Владимиром Путиным. Он отметил, что подпишет указ, как только вернется в Москву.