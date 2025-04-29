29 апреля 2025

Путин сдержал обещание ветеранам и нарек аэропорт Волгограда «Сталинградом»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажирские самолёты в аэропорту Пулково. Санкт-Петербург, аэропорт, шасси, стойка шасси, шасси самолета
Путин переименовал аэропорт Волгограда Фото:

Президент России Владимир Путин 29 апреля подписал указ о присвоении международному аэропорту Волгограда исторического наименования «Сталинград». Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

В тексте указа отмечается, что решение принято в целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. В соответствии с документом, аэропорту Волгограда присваивается историческое наименование «Сталинград», однако оно не является частью официального наименования объекта и не влечет изменения его установленного названия. Указ вступил в силу в день подписания.

Аэропорт Волгограда находится в 15 километрах от центра города в микрорайоне Гумрак. Воздушная гавань имеет одноименное название.

Как сообщало URA.RU ранее, просьба ветеранов Волгоградской области, переданная губернатором региона Андреем Бочаровым, о переименовании аэропорта Волгограда и присвоении ему исторического имени «Сталинград» была поддержана Владимиром Путиным. Он отметил, что подпишет указ, как только вернется в Москву.

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Президент России Владимир Путин 29 апреля подписал указ о присвоении международному аэропорту Волгограда исторического наименования «Сталинград». Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. В тексте указа отмечается, что решение принято в целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. В соответствии с документом, аэропорту Волгограда присваивается историческое наименование «Сталинград», однако оно не является частью официального наименования объекта и не влечет изменения его установленного названия. Указ вступил в силу в день подписания. Аэропорт Волгограда находится в 15 километрах от центра города в микрорайоне Гумрак. Воздушная гавань имеет одноименное название. Как сообщало URA.RU ранее, просьба ветеранов Волгоградской области, переданная губернатором региона Андреем Бочаровым, о переименовании аэропорта Волгограда и присвоении ему исторического имени «Сталинград» была поддержана Владимиром Путиным. Он отметил, что подпишет указ, как только вернется в Москву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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