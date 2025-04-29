29 апреля 2025

В МИД РФ объяснили протест Зеленского по поводу статуса Крыма

МИД объяснил меркантильностью нежелание Зеленского признать Крым российским
© Служба новостей «URA.RU»
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У Зеленского есть свои меркантильные интересы, считает представитель МИД России в Крыму
У Зеленского есть свои меркантильные интересы, считает представитель МИД России в Крыму Фото:
новость из сюжета
Крым вернулся в состав России

Президент Украины Владимир Зеленский отказывается признавать Крым частью России из-за своих меркантильных интересов. С таким заявлением выступил представитель МИД РФ в регионе Артем Березовский.

«Тут во главе угла лежат меркантильные интересы», — предположил Березовский причины отказа Зеленского признавать Крым частью РФ. Его слова приводит РИА Новости.

При этом несколькими днями ранее Зеленский признал, что Киеву не хватит оружия для возвращения Крыма. По его словам, он согласен с аналогичным тезисом, который ранее озвучивал президент США Дональд Трамп.

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Президент Украины Владимир Зеленский отказывается признавать Крым частью России из-за своих меркантильных интересов. С таким заявлением выступил представитель МИД РФ в регионе Артем Березовский. «Тут во главе угла лежат меркантильные интересы», — предположил Березовский причины отказа Зеленского признавать Крым частью РФ. Его слова приводит РИА Новости. При этом несколькими днями ранее Зеленский признал, что Киеву не хватит оружия для возвращения Крыма. По его словам, он согласен с аналогичным тезисом, который ранее озвучивал президент США Дональд Трамп.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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