Зеленский произнес перед сотнями людей неприятную правду о Крыме

Украина не обладает достаточными объемами вооружения, чтобы попытаться вернуть Крым под свой контроль. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский и подчеркнул, что людей, как он считает, для такого хватило бы.
«Я согласен с президентом США Дональдом Трампом, что на Украине нет достаточного [количества] оружия, чтобы оружием вернуть контроль над Крымом», — сказал Зеленский. Его заявление прозвучало в ходе пресс-конференции, которая в прямом эфире велась на youtube-канале президента Украины. В момент выступления лидера трансляция собрала более 100 просмотров.
При этом Зеленский отказывается признавать Крым российским. По его словам, регион принадлежит Украине. Первый замглавы крымского парламента Сергей Цеков посчитал, что Зеленский боится признать полуостров частью РФ из-за желания сохранить власть на президентских выборах.
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