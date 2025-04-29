Россиянам честно ответили про замедление YouTube и его аналоги

YouTube, несмотря на замедление сервиса в России, остается в представлении пользователей надежной платформой для видеохостинга, а российские пользователи пока так и не нашли ему достойной альтернативы. Об этом говорят эксперты.
«Чисто технически YouTube не запрещали, а представление о том, что это хорошая платформа, довольно устойчиво — независимо от перетока пользователей на альтернативные платформы. До сих пор реальной альтернативы YouTube так и не нашлось», — передают «Ведомости» мнения опрошенных экспертов.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян предлагала полностью запретить YouTube в России, отмечая его негативное влияние на детей. В декабре 2024 года ожидалась полная блокировка сервиса, и сейчас доступ к платформе без использования сторонних программ ограничен. Несмотря на это, почти половина россиян продолжает пользоваться YouTube, обходя ограничения.
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