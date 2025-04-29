29 апреля 2025

Россиянам честно ответили про замедление YouTube и его аналоги

«Ведомости»: YouTube в России не потерял актуальности
© Служба новостей «URA.RU»
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Некоторые россияне продолжают пользоваться YouTube, несмотря на замедление
Некоторые россияне продолжают пользоваться YouTube, несмотря на замедление Фото:

YouTube, несмотря на замедление сервиса в России, остается в представлении пользователей надежной платформой для видеохостинга, а российские пользователи пока так и не нашли ему достойной альтернативы. Об этом говорят эксперты.

«Чисто технически YouTube не запрещали, а представление о том, что это хорошая платформа, довольно устойчиво — независимо от перетока пользователей на альтернативные платформы. До сих пор реальной альтернативы YouTube так и не нашлось», — передают «Ведомости» мнения опрошенных экспертов.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян предлагала полностью запретить YouTube в России, отмечая его негативное влияние на детей. В декабре 2024 года ожидалась полная блокировка сервиса, и сейчас доступ к платформе без использования сторонних программ ограничен. Несмотря на это, почти половина россиян продолжает пользоваться YouTube, обходя ограничения.

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YouTube, несмотря на замедление сервиса в России, остается в представлении пользователей надежной платформой для видеохостинга, а российские пользователи пока так и не нашли ему достойной альтернативы. Об этом говорят эксперты. «Чисто технически YouTube не запрещали, а представление о том, что это хорошая платформа, довольно устойчиво — независимо от перетока пользователей на альтернативные платформы. До сих пор реальной альтернативы YouTube так и не нашлось», — передают «Ведомости» мнения опрошенных экспертов. Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян предлагала полностью запретить YouTube в России, отмечая его негативное влияние на детей. В декабре 2024 года ожидалась полная блокировка сервиса, и сейчас доступ к платформе без использования сторонних программ ограничен. Несмотря на это, почти половина россиян продолжает пользоваться YouTube, обходя ограничения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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