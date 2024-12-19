РБК: в России полностью заблокируют YouTube в декабре

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Россияне потеряют полный доступ к Youtube в середине декабря
Россияне потеряют полный доступ к Youtube в середине декабря Фото:
новость из сюжета
В России замедляют YouTube

Youtube полностью заблокируют в России в середине декабря. Доступ к видеохостингу будет ограничен как на десктопных версиях, так и на мобильных устройствах. 

«Раньше была блокировка на 30% и только на десктопах, а с середины декабря будут усиливать и блокировать полностью, в том числе мобильную версию», — заявил один из источников на медиарынке. Его слова приводит РБК. 

В четверг, 19 декабря, абоненты крупнейших российских мобильных операторов, включая МТС, «МегаФон», Т2 («Теле2») и «ВымпелКом» («Билайн»), столкнулись с проблемами при воспроизведении видео на YouTube. Как сообщает РБК, у пользователей возникают трудности с загрузкой контента — видео либо недоступно, либо загружается крайне медленно.

На сервисе DownDetector также зафиксированы жалобы на работу YouTube, начиная с полуночи 19 декабря. При этом представитель Google заявил, что проблемы с доступом к YouTube в России известны компании, и это не является результатом каких-либо технических проблем или действий.

Ранее Путин рассказал причины замедления Youtube в России. Он заявил, что проблемы связаны в большей степени с самим видеохостингом. По его словам, корпорация Google, создавая свою сеть, вынуждена была сократить финансирование дочерних компаний после введения санкций, что привело к возникновению трудностей.

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Youtube полностью заблокируют в России в середине декабря. Доступ к видеохостингу будет ограничен как на десктопных версиях, так и на мобильных устройствах.  «Раньше была блокировка на 30% и только на десктопах, а с середины декабря будут усиливать и блокировать полностью, в том числе мобильную версию», — заявил один из источников на медиарынке. Его слова приводит РБК.  В четверг, 19 декабря, абоненты крупнейших российских мобильных операторов, включая МТС, «МегаФон», Т2 («Теле2») и «ВымпелКом» («Билайн»), столкнулись с проблемами при воспроизведении видео на YouTube. Как сообщает РБК, у пользователей возникают трудности с загрузкой контента — видео либо недоступно, либо загружается крайне медленно. На сервисе DownDetector также зафиксированы жалобы на работу YouTube, начиная с полуночи 19 декабря. При этом представитель Google заявил, что проблемы с доступом к YouTube в России известны компании, и это не является результатом каких-либо технических проблем или действий. Ранее Путин рассказал причины замедления Youtube в России. Он заявил, что проблемы связаны в большей степени с самим видеохостингом. По его словам, корпорация Google, создавая свою сеть, вынуждена была сократить финансирование дочерних компаний после введения санкций, что привело к возникновению трудностей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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