РБК: в России полностью заблокируют YouTube в декабре

Youtube полностью заблокируют в России в середине декабря. Доступ к видеохостингу будет ограничен как на десктопных версиях, так и на мобильных устройствах.
«Раньше была блокировка на 30% и только на десктопах, а с середины декабря будут усиливать и блокировать полностью, в том числе мобильную версию», — заявил один из источников на медиарынке. Его слова приводит РБК.
В четверг, 19 декабря, абоненты крупнейших российских мобильных операторов, включая МТС, «МегаФон», Т2 («Теле2») и «ВымпелКом» («Билайн»), столкнулись с проблемами при воспроизведении видео на YouTube. Как сообщает РБК, у пользователей возникают трудности с загрузкой контента — видео либо недоступно, либо загружается крайне медленно.
На сервисе DownDetector также зафиксированы жалобы на работу YouTube, начиная с полуночи 19 декабря. При этом представитель Google заявил, что проблемы с доступом к YouTube в России известны компании, и это не является результатом каких-либо технических проблем или действий.
Ранее Путин рассказал причины замедления Youtube в России. Он заявил, что проблемы связаны в большей степени с самим видеохостингом. По его словам, корпорация Google, создавая свою сеть, вынуждена была сократить финансирование дочерних компаний после введения санкций, что привело к возникновению трудностей.
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