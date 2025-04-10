10 апреля 2025

В России предложили поставить точку в вопросе блокировки YouTube. Видео

Симоньян выступила за полный запрет YouTube как разносчика зараз
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам Симоньян, YouTube является разносчиком зараз
По словам Симоньян, YouTube является разносчиком зараз Фото:
новость из сюжета
В России замедляют YouTube

Американский видеохостинг YouTube должен быть полностью запрещен как разносчик «разного рода зараз». С таким предложением выступила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, она уже ограничила доступ к платформе своим детям.

«Здесь решение только одно — запрещать. Моим детям это запрещено... Я считаю, что YouTube должен быть запрещен вообще весь как разносчик разного рода зараз. Но пока это не сделано или сделано не везде, это наша задача родительская», — сказала Симоньян, выступая на общественно-деловом форуме в Национально центре «Россия». Ее слова приводит РИА Новости.

Симоньян подчеркнула, что запрет нужно вводить для того, чтобы защитить детей. По ее словам, несовершеннолетние предрасположены к тому, чтобы выбирая между хорошим и плохим, выбирать второе.

YouTube должны были полностью заблокировать в России в середине декабря, рассказывал источник РБК на медиарынке. Сейчас доступ к сервису без сторонних программ у россиян отсутствует, из-за чего некоторые пользователи в РФ вынуждены переходить на отечественные платформы. При этом исследования, проведенные в конце лета 2024 года, показали, что почти половина россиян продолжает пользоваться YouTube, обходя замедление.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американский видеохостинг YouTube должен быть полностью запрещен как разносчик «разного рода зараз». С таким предложением выступила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, она уже ограничила доступ к платформе своим детям. «Здесь решение только одно — запрещать. Моим детям это запрещено... Я считаю, что YouTube должен быть запрещен вообще весь как разносчик разного рода зараз. Но пока это не сделано или сделано не везде, это наша задача родительская», — сказала Симоньян, выступая на общественно-деловом форуме в Национально центре «Россия». Ее слова приводит РИА Новости. Симоньян подчеркнула, что запрет нужно вводить для того, чтобы защитить детей. По ее словам, несовершеннолетние предрасположены к тому, чтобы выбирая между хорошим и плохим, выбирать второе. YouTube должны были полностью заблокировать в России в середине декабря, рассказывал источник РБК на медиарынке. Сейчас доступ к сервису без сторонних программ у россиян отсутствует, из-за чего некоторые пользователи в РФ вынуждены переходить на отечественные платформы. При этом исследования, проведенные в конце лета 2024 года, показали, что почти половина россиян продолжает пользоваться YouTube, обходя замедление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...