Американский видеохостинг YouTube должен быть полностью запрещен как разносчик «разного рода зараз». С таким предложением выступила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, она уже ограничила доступ к платформе своим детям.
«Здесь решение только одно — запрещать. Моим детям это запрещено... Я считаю, что YouTube должен быть запрещен вообще весь как разносчик разного рода зараз. Но пока это не сделано или сделано не везде, это наша задача родительская», — сказала Симоньян, выступая на общественно-деловом форуме в Национально центре «Россия». Ее слова приводит РИА Новости.
Симоньян подчеркнула, что запрет нужно вводить для того, чтобы защитить детей. По ее словам, несовершеннолетние предрасположены к тому, чтобы выбирая между хорошим и плохим, выбирать второе.
YouTube должны были полностью заблокировать в России в середине декабря, рассказывал источник РБК на медиарынке. Сейчас доступ к сервису без сторонних программ у россиян отсутствует, из-за чего некоторые пользователи в РФ вынуждены переходить на отечественные платформы. При этом исследования, проведенные в конце лета 2024 года, показали, что почти половина россиян продолжает пользоваться YouTube, обходя замедление.
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