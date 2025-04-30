50-летние самолеты Як-40 продолжат перевозить россиян еще 10 лет

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Полувековым самолетам продлят срок службы
Полувековым самолетам продлят срок службы Фото:

Самолеты Як-40, которым уже полвека, будут использоваться для полетов россиян на протяжении еще десяти лет. Об этом заявили в Росавиации.

«ПАО „Яковлев“, входящее в Объединенную авиастроительную корпорацию „Ростеха“, планирует продлить срок службы пассажирских самолетов Як-40 с текущих 50 до 60 лет. Представитель „Яковлева“ подтвердил эти планы», — пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Росавиации.

Як-40, которые были выпущены в 1970 годах, эксплуатируются до сих пор. В 1981 году их серийное производство было прекращено. 

Ранее сообщалось о первом полете опытного образца полностью российского среднемагистрального самолета МС-21. Он обладает серьезными преимуществами перед такими зарубежными аналогами, как Airbus А320 и Boeing 737. Российский самолет превосходит их по скорости, просторности и безопасности.

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Самолеты Як-40, которым уже полвека, будут использоваться для полетов россиян на протяжении еще десяти лет. Об этом заявили в Росавиации. «ПАО „Яковлев“, входящее в Объединенную авиастроительную корпорацию „Ростеха“, планирует продлить срок службы пассажирских самолетов Як-40 с текущих 50 до 60 лет. Представитель „Яковлева“ подтвердил эти планы», — пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Росавиации. Як-40, которые были выпущены в 1970 годах, эксплуатируются до сих пор. В 1981 году их серийное производство было прекращено.  Ранее сообщалось о первом полете опытного образца полностью российского среднемагистрального самолета МС-21. Он обладает серьезными преимуществами перед такими зарубежными аналогами, как Airbus А320 и Boeing 737. Российский самолет превосходит их по скорости, просторности и безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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