50-летние самолеты Як-40 продолжат перевозить россиян еще 10 лет

Самолеты Як-40, которым уже полвека, будут использоваться для полетов россиян на протяжении еще десяти лет. Об этом заявили в Росавиации.
«ПАО „Яковлев“, входящее в Объединенную авиастроительную корпорацию „Ростеха“, планирует продлить срок службы пассажирских самолетов Як-40 с текущих 50 до 60 лет. Представитель „Яковлева“ подтвердил эти планы», — пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Росавиации.
Як-40, которые были выпущены в 1970 годах, эксплуатируются до сих пор. В 1981 году их серийное производство было прекращено.
Ранее сообщалось о первом полете опытного образца полностью российского среднемагистрального самолета МС-21. Он обладает серьезными преимуществами перед такими зарубежными аналогами, как Airbus А320 и Boeing 737. Российский самолет превосходит их по скорости, просторности и безопасности.
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