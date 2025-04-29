ДТП случилось сегодня утром (архивное фото)
В Кургане на Коли Мяготина столкнулись два легковых автомобиля. ДТП произошло утром 30 апреля недалеко от бассейна «Дельфин». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
«Уже с утра ДТП на Коли Мяготина в районе бассейна „Дельфин“. Не торопитесь...», — пишут в telegram-канале «За Курганами». На фото у белой иномарки сильно поврежден задний бампер, а у авто темного цвета перед.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в городское ГАИ. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане водитель грузовика врезался в автобус на остановке «Бассейн Дельфин». Пассажирка ПАЗа получила травмы.
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