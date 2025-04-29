29 апреля 2025

В Кургане в ДТП столкнулись два автомобиля в районе бассейна «Дельфин». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП случилось сегодня утром (архивное фото)
ДТП случилось сегодня утром (архивное фото) Фото:

В Кургане на Коли Мяготина столкнулись два легковых автомобиля. ДТП произошло утром 30 апреля недалеко от бассейна «Дельфин». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«Уже с утра ДТП на Коли Мяготина в районе бассейна „Дельфин“. Не торопитесь...», — пишут в telegram-канале «За Курганами». На фото у белой иномарки сильно поврежден задний бампер, а у авто темного цвета перед.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в городское ГАИ. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане водитель грузовика врезался в автобус на остановке «Бассейн Дельфин». Пассажирка ПАЗа получила травмы.

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В Кургане на Коли Мяготина столкнулись два легковых автомобиля. ДТП произошло утром 30 апреля недалеко от бассейна «Дельфин». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. «Уже с утра ДТП на Коли Мяготина в районе бассейна „Дельфин“. Не торопитесь...», — пишут в telegram-канале «За Курганами». На фото у белой иномарки сильно поврежден задний бампер, а у авто темного цвета перед. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в городское ГАИ. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане водитель грузовика врезался в автобус на остановке «Бассейн Дельфин». Пассажирка ПАЗа получила травмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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