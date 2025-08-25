В России начали продавать пиво из КНДР

Северокорейское пиво вскоре можно будет купить во всей России за 160 рублей
Северокорейское пиво вскоре можно будет купить во всей России за 160 рублей

Пиво из КНДР впервые поступило в продажу в России в середине августа. Об этом сообщил директор компании-импортера из Владивостока «Восток-Энергия» Станислав Бусик. По его словам, продажи северокорейского пива Tumangang 11 начались в торговых сетях Дальневосточного федерального округа и Якутии.

«Старт продаж состоялся буквально всего две недели назад, в этой связи торговым сетям необходимо время, чтобы завести карточки товаров, ЕГАИС и прочий документооборот», — рассказал Бусик «РБК Вино». По его словам, северокорейское пиво сейчас можно купить в торговых сетях и магазинах Приморского края и всего Дальневосточного федерального округа, начиная с Владивостока и заканчивая Курилами и Якутией.

В планах импортера — поставки на рынки Сибири, центральной России и Юга. Стоимость бутылки 0,5 литра составляет около 160 рублей. Компания импортирует светлый лагер и темный стаут, произведенные на заводе Rason Ryongson General Processing Factory в городе Расон на границе с Россией и Китаем.

Ранее издание Handelsblatt со ссылкой на отчет производителя пива BarthHaas сообщило, что Россия обогнала Германию по объему производства пива, заняв пятую строчку в мировом рейтинге. На первом месте остается Китай с 34 миллиарда литров, вторыми идут США с 18 миллиардами, а третью и четвертую строчки занимают Бразилия и Мексика, передает ОТР.

