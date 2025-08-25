В России начали продавать пиво из КНДР

Пиво из КНДР впервые поступило в продажу в России в середине августа. Об этом сообщил директор компании-импортера из Владивостока «Восток-Энергия» Станислав Бусик. По его словам, продажи северокорейского пива Tumangang 11 начались в торговых сетях Дальневосточного федерального округа и Якутии.
«Старт продаж состоялся буквально всего две недели назад, в этой связи торговым сетям необходимо время, чтобы завести карточки товаров, ЕГАИС и прочий документооборот», — рассказал Бусик «РБК Вино». По его словам, северокорейское пиво сейчас можно купить в торговых сетях и магазинах Приморского края и всего Дальневосточного федерального округа, начиная с Владивостока и заканчивая Курилами и Якутией.
В планах импортера — поставки на рынки Сибири, центральной России и Юга. Стоимость бутылки 0,5 литра составляет около 160 рублей. Компания импортирует светлый лагер и темный стаут, произведенные на заводе Rason Ryongson General Processing Factory в городе Расон на границе с Россией и Китаем.
Ранее издание Handelsblatt со ссылкой на отчет производителя пива BarthHaas сообщило, что Россия обогнала Германию по объему производства пива, заняв пятую строчку в мировом рейтинге. На первом месте остается Китай с 34 миллиарда литров, вторыми идут США с 18 миллиардами, а третью и четвертую строчки занимают Бразилия и Мексика, передает ОТР.
