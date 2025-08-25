Спасатели поставили точку в вопросе спасения альпинистки Наговицыной

В Киргизии спасатели прекратили поиски российской альпинистки Натальи Наговициной, которая с 12 августа остается заблокированной на высоте около 7 200 метров на пике Победы. Об этом сообщил начальник базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков. По его словам, спасательная операция завершена из-за отсутствия подходящих погодных условий для вылета вертолета к месту нахождения спортсменки.
«Да, мы закрыли работы сегодня. Мы хотели долететь туда на еврокоптере (на вертолете — прим. ТАСС), но [подходящей] погоды нет», — рассказал Греков ТАСС. Он пояснил, что спасатели располагают точной информацией о местонахождении альпинистки, однако подобраться к ней невозможно. Также он отметил, что врач не смог осмотреть пострадавшую.
По данным начальника лагеря, Наговицына остается на небольшой площадке, где из-за сломанной ноги не может передвигаться самостоятельно. В условиях высокогорья и отсутствия контакта с медиками шансы на ее выживание оцениваются как крайне низкие. Несмотря на это, официально объявлять альпинистку погибшей спасатели не стали.
Наговицыну планировали попытаться спасти сегодня — 25 августа. В Федерации альпинизма России сообщили, что на пике Победы ожидается хорошая погода, и к ней направят беспилотник для проверки ее состояния. Если она жива, спасатели попытаются снять ее с вершины с помощью евродрона. Однако операцию не стали проводить из-за плохой погоды, передает «Национальная служба новостей».
