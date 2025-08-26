Украинские власти высказались о встрече с РФ на уровне лидеров

Украинская сторона готова ко встрече на уровне лидеров в любых форматах и географических точках. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
«Я подтвердил, что Украина готова к дальнейшим шагам к миру. Мы готовы к встречам на уровне лидеров в любых форматах и географиях», — заявил Сибига в соцсети X после разговора с госсекретарем США Марко Рубио и европейскими лидерами. Он также отметил и позицию Украины по поводу гарантий безопасности. По его словам, они должны быть конкретными, юридически обязывающими и эффективными.
Ранее глава украинского МИД подчеркивал необходимость усиления давления на Россию и называл стратегией Киева достижение мира через силу, отмечая важность поддержки западных союзников и трансатлантического единства. В этом контексте Украина продолжает настаивать на юридически обязывающих гарантиях безопасности и рассматривает предстоящие встречи лидеров как ключевые для продвижения мирного процесса.
