В Кургане утром 24 апреля на остановке «Бассейн Дельфин» произошло ДТП с участием грузовой «ГАЗели» и автобуса ПАЗ. Стало известно, что водитель грузовика (2003 года рождения) не справился с управлением и врезался в автобус. Пассажирка ПАЗа получила травмы. Об этом сообщает курганская Госавтоинспекция.
«В результате происшествия пассажир-женщина, 1964 года рождения, получила телесные повреждения и была госпитализирована», — пишет ГАИ. Прокурору Кургана поручено организовать проверку обстоятельств случившегося с привлечением специалистов. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства при организации пассажирских перевозок, а также прохождению водителями предрейсовых медицинских осмотров.
Ранее URA.RU сообщало, что ДТП у бассейна произошло сегодня утром. У пострадавшей черепно-мозговая травма.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».