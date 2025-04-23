23 апреля 2025

В Кургане стали известны подробности ДТП с автобусом у бассейна «Дельфин». Видео

В Кургане водитель грузовика врезался в автобус на остановке «Бассейн Дельфин»
© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель грузовика не справился с управлением и врезался в автобус
Водитель грузовика не справился с управлением и врезался в автобус Фото:

В Кургане утром 24 апреля на остановке «Бассейн Дельфин» произошло ДТП с участием грузовой «ГАЗели» и автобуса ПАЗ. Стало известно, что водитель грузовика (2003 года рождения) не справился с управлением и врезался в автобус. Пассажирка ПАЗа получила травмы. Об этом сообщает курганская Госавтоинспекция.

«В результате происшествия пассажир-женщина, 1964 года рождения, получила телесные повреждения и была госпитализирована», — пишет ГАИ. Прокурору Кургана поручено организовать проверку обстоятельств случившегося с привлечением специалистов. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства при организации пассажирских перевозок, а также прохождению водителями предрейсовых медицинских осмотров.

Ранее URA.RU сообщало, что ДТП у бассейна произошло сегодня утром. У пострадавшей черепно-мозговая травма.

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В Кургане утром 24 апреля на остановке «Бассейн Дельфин» произошло ДТП с участием грузовой «ГАЗели» и автобуса ПАЗ. Стало известно, что водитель грузовика (2003 года рождения) не справился с управлением и врезался в автобус. Пассажирка ПАЗа получила травмы. Об этом сообщает курганская Госавтоинспекция. «В результате происшествия пассажир-женщина, 1964 года рождения, получила телесные повреждения и была госпитализирована», — пишет ГАИ. Прокурору Кургана поручено организовать проверку обстоятельств случившегося с привлечением специалистов. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства при организации пассажирских перевозок, а также прохождению водителями предрейсовых медицинских осмотров. Ранее URA.RU сообщало, что ДТП у бассейна произошло сегодня утром. У пострадавшей черепно-мозговая травма.
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© Служба новостей «URA.RU»
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