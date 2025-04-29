Екатеринбуржец, чья машина протаранила магазин «Магнит», назвал случившееся «восстанием машин». Он объяснил URA.RU, что случилось на улице Кирова.
«Восстание машин, слышали что-нибудь об этом? Мы приехали к магазину, машину оставил у входа, заглушил. Только мы пошли, а она поехала, я за ней вприпрыжку побежал. Никто не понимает, как это произошло, восстание машин, говорю же», — сказал Андрей.
Его автомобиль практически не пострадал, только слегка помялся бампер. «Сейчас ждем ГАИ, уже часа два», — добавил водитель ВАЗ-2107.
Необычное ДТП случилось на улице Кирова, 33. Фотографиями с URA.RU поделился читатель. Как видно на кадрах, тюнингованное авто почти наполовину скрылось в проходе, который предназначен для посетителей.
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