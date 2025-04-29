«Восстание машин»: екатеринбуржец объяснил, как его авто влетело в «Магнит». Фото

Екатеринбуржец назвал восстанием машин таран магазина «Магнит»

30 апреля 2025 в 10:18 Размер текста - 17 +

Водитель уверяет, что машина поехала сама Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбуржец, чья машина протаранила магазин «Магнит», назвал случившееся «восстанием машин». Он объяснил URA.RU, что случилось на улице Кирова. «Восстание машин, слышали что-нибудь об этом? Мы приехали к магазину, машину оставил у входа, заглушил. Только мы пошли, а она поехала, я за ней вприпрыжку побежал. Никто не понимает, как это произошло, восстание машин, говорю же», — сказал Андрей. Его автомобиль практически не пострадал, только слегка помялся бампер. «Сейчас ждем ГАИ, уже часа два», — добавил водитель ВАЗ-2107. Необычное ДТП случилось на улице Кирова, 33. Фотографиями с URA.RU поделился читатель. Как видно на кадрах, тюнингованное авто почти наполовину скрылось в проходе, который предназначен для посетителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец, чья машина протаранила магазин «Магнит», назвал случившееся «восстанием машин». Он объяснил URA.RU, что случилось на улице Кирова. «Восстание машин, слышали что-нибудь об этом? Мы приехали к магазину, машину оставил у входа, заглушил. Только мы пошли, а она поехала, я за ней вприпрыжку побежал. Никто не понимает, как это произошло, восстание машин, говорю же», — сказал Андрей. Его автомобиль практически не пострадал, только слегка помялся бампер. «Сейчас ждем ГАИ, уже часа два», — добавил водитель ВАЗ-2107. Необычное ДТП случилось на улице Кирова, 33. Фотографиями с URA.RU поделился читатель. Как видно на кадрах, тюнингованное авто почти наполовину скрылось в проходе, который предназначен для посетителей.