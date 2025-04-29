29 апреля 2025

«Восстание машин»: екатеринбуржец объяснил, как его авто влетело в «Магнит». Фото

Екатеринбуржец назвал восстанием машин таран магазина «Магнит»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водитель уверяет, что машина поехала сама
Водитель уверяет, что машина поехала сама Фото:

Екатеринбуржец, чья машина протаранила магазин «Магнит», назвал случившееся «восстанием машин». Он объяснил URA.RU, что случилось на улице Кирова.

«Восстание машин, слышали что-нибудь об этом? Мы приехали к магазину, машину оставил у входа, заглушил. Только мы пошли, а она поехала, я за ней вприпрыжку побежал. Никто не понимает, как это произошло, восстание машин, говорю же», — сказал Андрей.

Его автомобиль практически не пострадал, только слегка помялся бампер. «Сейчас ждем ГАИ, уже часа два», — добавил водитель ВАЗ-2107.

Необычное ДТП случилось на улице Кирова, 33. Фотографиями с URA.RU поделился читатель. Как видно на кадрах, тюнингованное авто почти наполовину скрылось в проходе, который предназначен для посетителей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбуржец, чья машина протаранила магазин «Магнит», назвал случившееся «восстанием машин». Он объяснил URA.RU, что случилось на улице Кирова. «Восстание машин, слышали что-нибудь об этом? Мы приехали к магазину, машину оставил у входа, заглушил. Только мы пошли, а она поехала, я за ней вприпрыжку побежал. Никто не понимает, как это произошло, восстание машин, говорю же», — сказал Андрей. Его автомобиль практически не пострадал, только слегка помялся бампер. «Сейчас ждем ГАИ, уже часа два», — добавил водитель ВАЗ-2107. Необычное ДТП случилось на улице Кирова, 33. Фотографиями с URA.RU поделился читатель. Как видно на кадрах, тюнингованное авто почти наполовину скрылось в проходе, который предназначен для посетителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...