В Екатеринбурге в магазин «Магнит» въехала машина. Фото

30 апреля 2025 в 09:48 Размер текста - 17 +

Происшествие случилось утром 30 апреля Фото: читатель URA.RU В Екатеринбурге в магазин «Магнит» влетел автомобиль «Лада-2107». Фото с места происшествия поделился читатель URA.RU. Как видно на кадрах, тюнингованная «семерка» въехала в торговый центр практически полностью, причем умудрилась вписаться в проход для посетителей. Это произошло на улице Кирова, 33. Причина происшествия и водитель пока неизвестны, так же нет информации о пострадавших. Ответ от ГАИ города ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в магазин «Магнит» влетел автомобиль «Лада-2107». Фото с места происшествия поделился читатель URA.RU. Как видно на кадрах, тюнингованная «семерка» въехала в торговый центр практически полностью, причем умудрилась вписаться в проход для посетителей. Это произошло на улице Кирова, 33. Причина происшествия и водитель пока неизвестны, так же нет информации о пострадавших. Ответ от ГАИ города ожидается.