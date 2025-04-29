29 апреля 2025

В Екатеринбурге в магазин «Магнит» въехала машина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Происшествие случилось утром 30 апреля
Происшествие случилось утром 30 апреля Фото:

В Екатеринбурге в магазин «Магнит» влетел автомобиль «Лада-2107». Фото с места происшествия поделился читатель URA.RU.

Как видно на кадрах, тюнингованная «семерка» въехала в торговый центр практически полностью, причем умудрилась вписаться в проход для посетителей. Это произошло на улице Кирова, 33. Причина происшествия и водитель пока неизвестны, так же нет информации о пострадавших. Ответ от ГАИ города ожидается.

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В Екатеринбурге в магазин «Магнит» влетел автомобиль «Лада-2107». Фото с места происшествия поделился читатель URA.RU. Как видно на кадрах, тюнингованная «семерка» въехала в торговый центр практически полностью, причем умудрилась вписаться в проход для посетителей. Это произошло на улице Кирова, 33. Причина происшествия и водитель пока неизвестны, так же нет информации о пострадавших. Ответ от ГАИ города ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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