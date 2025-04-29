Происшествие случилось утром 30 апреля
В Екатеринбурге в магазин «Магнит» влетел автомобиль «Лада-2107». Фото с места происшествия поделился читатель URA.RU.
Как видно на кадрах, тюнингованная «семерка» въехала в торговый центр практически полностью, причем умудрилась вписаться в проход для посетителей. Это произошло на улице Кирова, 33. Причина происшествия и водитель пока неизвестны, так же нет информации о пострадавших. Ответ от ГАИ города ожидается.
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