Пожар в Муроме и продолжение атак на Курскую область: карта атак БПЛА 30 апреля

В ночь на 30 апреля российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. В результате в Муроме (Владимирская область) возник пожар на складском помещении, а в Курской области — пострадали три человека. Подробнее о последствиях ударов ВСУ — в материале URA.RU.
Курская область
В военном ведомстве отметили, что над Курской областью было сбито большего всего БПЛА — 15 штук. По словам врио губернатора региона Александра Хинштейна, основной удар пришелся на пригород Рыльска — где пострадали три человека: 45-летний мужчина и 21-летняя девушка получили резано-ушибленные ранения от осколков стекол и были госпитализированы.
Третий пострадавший, мужчина 1975 года рождения, получил поверхностные резаные раны рук и ног. Также повреждены пять объектов инфраструктуры, включая три двухэтажных многоквартирных дома, один частный дом и детский сад. У одного из МКД загорелась кровля, но, по словам Хинштейна, пожар уже потушен.
Владимирская область
Над Владимирской областью было сбито три вражеских дрона. Они были успешно подавлены системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Тем не менее обломки БПЛА упали на склад в Муроме, в результате чего возник пожар на одном из строений, но он уже локализован, второе помещение — получило незначительные повреждения. Как сообщил губернатор региона Александр Авдеев, площадь возгорания составила 720 «квадратов».
Брянская область
В Брянской области было уничтожено восемь дронов ВСУ. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и повреждений в результате прилета не зафиксировано.
Орловская область
Над территорией Орловской области системы ПВО уничтожили семь украинских БПЛА. Губернатор региона Андрей Клычков заявил, что пострадавших и повреждений в результате атаки нет. По его словам, в данный момент на местах происшествий ведутся проверки оперативных служб.
Белгородская область
По данным Минобороны РФ, минувшей ночью над Белгородской областью был сбит один украинский дрон. Информации о пострадавших пока нет.
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