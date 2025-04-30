Очевидец раскрыл новые подробности трагедии в Доме профсоюзов в Одессе

Снайперский огонь по участникам «антимайдана», находившимся в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, велся с территории военного объекта. Об это рассказал очевидец событий Игорь Немодруг накануне 11-й годовщины трагедии.
«Там снайпера стреляли со здания. Кто Одессу знает, там высотка такая. Через площадь, через улицу Свердлова большая высотка. И за ней еще не такие высокие здания Одесского военного округа. То есть здания принадлежат воякам. Там целый комплекс такой зданий. Вот откуда-то оттуда стреляли снайпера», — заявил Немодруг в интервью РИА Новости.
По словам Немодруга, он сам едва не стал жертвой снайперского выстрела. Он рассказал, что в какой-то момент его товарищи резко дернули его за рукав и усадили, и почти сразу после этого в оконном стекле на торце коридора раздался выстрел — пуля ударила в потолок. По его словам, пули также попадали на крыльцо здания.
В мае 2014 года, после госпереворота на Украине, активисты «антимайдана» разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. 2 мая в районе Греческой площади вспыхнули столкновения между ними и сторонниками «евромайдана», включая футбольных «ультрас» из Харькова и Одессы. Потасовка закончилась разгромом лагеря, после чего участники «антимайдана» укрылись в Доме профсоюзов. Здание было подожжено, и в огне погибли 48 человек, еще более 250 получили травмы.
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