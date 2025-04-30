Какой будет погода в первомайские праздники в Свердловской области

В первомайские праздники в Свердловской области будет прохладно и облачно

Погода в первые длинные выходные будет комфортной Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Погода в первомайские выходные в Свердловской области будет облачной с прояснениями, местами с небольшим дождем, а кое-где и со снегом. Подробности сообщили в Уральском гидрометцентре.

«1 мая будет облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки, на севере и в горах с мокрым снегом, ночью на юге местами небольшой дождь. Ветер западный 4-9 метров в секунду, порывы до 15 м/с. Температура +2…7, на крайнем севере до -3. Днем +7…12, на севере до +2 градусов», — говорится в сообщении станции в telegram-канале.

В Екатеринбурге в первый майский день ночью ожидается +6, без осадков, днем +10° с небольшим дождем. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.

2 мая в регионе сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть западный 2-7 метров в секунду, днем с порывами до 12 м/с. Ночью ударят заморозки до -5 градусов. Днем будет тепло: +7…12. В Екатеринбурге 2 мая будет ночью -2, днем +10, без осадков.

3 мая в области останется переменная облачность, в основном без осадков, днем пройдет дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью -2…+3, днем +8…13 градусов. В Екатеринбурге ночью будет +3 без осадков, днем +11 с дождем.

4 мая в Свердловской области будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой или умеренный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью +1.6, днем +9…14. В Екатеринбурге ночью +6, днем +12 и небольшой дождь.