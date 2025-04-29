29 апреля 2025

Парня, порезавшего колеса у девяти машин, задержали в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Парень массово порезал колеса машин в Тракторозаводском районе
Парень массово порезал колеса машин в Тракторозаводском районе Фото:

В Челябинске сотрудники полиции задержали 19-летнего парня, который подозревается в массовом повреждении колес автомобилей в Тракторозаводском районе города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Им оказался местный житель 2006 года рождения, который пояснил, что повредил колеса, находясь в состоянии алкогольного опьянения», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Инцидент произошел 27 апреля. Парень порезал колеса машин, припаркованных по улицам Танкистов, Кулибина и Хохрякова.

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В Челябинске сотрудники полиции задержали 19-летнего парня, который подозревается в массовом повреждении колес автомобилей в Тракторозаводском районе города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. «При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Им оказался местный житель 2006 года рождения, который пояснил, что повредил колеса, находясь в состоянии алкогольного опьянения», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Инцидент произошел 27 апреля. Парень порезал колеса машин, припаркованных по улицам Танкистов, Кулибина и Хохрякова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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