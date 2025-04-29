Парня, порезавшего колеса у девяти машин, задержали в Челябинске

В Челябинске сотрудники полиции задержали 19-летнего парня, который подозревается в массовом повреждении колес автомобилей в Тракторозаводском районе города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
«При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Им оказался местный житель 2006 года рождения, который пояснил, что повредил колеса, находясь в состоянии алкогольного опьянения», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Инцидент произошел 27 апреля. Парень порезал колеса машин, припаркованных по улицам Танкистов, Кулибина и Хохрякова.
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