29 апреля 2025

Известный пермский четырехзвездочный отель получил убыток в миллионы рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Отель находится в самом центре Перми
Отель находится в самом центре Перми Фото:

Пермское ООО «Нью Стар», управляющее одноименным отелем, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка компании достигла 150 млн рублей, в то время как убыток составил почти 25 млн рублей.

«Отчет о финансовых результатах ООО „Нью Стар“ за 2024 год. Выручка — 150,58 млн рублей, убыток — 24,9 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году чистая прибыль общества составила 3,6 млн рублей.

Гостиница New Star расположена в центре города на улице Газеты Звезда, недалеко от парка Горького и Комсомольского проспекта. В десятиэтажной гостинице располагается 74 номера, ресторан, конференц-залы, бизнес-центр, зал для фитнеса.

Ранее URA.RU сообщало, что Пермский санаторий «Алмед» в 2024 году получил убыток почти 2 млн рублей. В 2023 году прибыль общества составила 672 тысячи рублей. 

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Пермское ООО «Нью Стар», управляющее одноименным отелем, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка компании достигла 150 млн рублей, в то время как убыток составил почти 25 млн рублей. «Отчет о финансовых результатах ООО „Нью Стар“ за 2024 год. Выручка — 150,58 млн рублей, убыток — 24,9 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году чистая прибыль общества составила 3,6 млн рублей. Гостиница New Star расположена в центре города на улице Газеты Звезда, недалеко от парка Горького и Комсомольского проспекта. В десятиэтажной гостинице располагается 74 номера, ресторан, конференц-залы, бизнес-центр, зал для фитнеса. Ранее URA.RU сообщало, что Пермский санаторий «Алмед» в 2024 году получил убыток почти 2 млн рублей. В 2023 году прибыль общества составила 672 тысячи рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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