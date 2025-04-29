Известный пермский четырехзвездочный отель получил убыток в миллионы рублей

Пермское ООО «Нью Стар», управляющее одноименным отелем, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка компании достигла 150 млн рублей, в то время как убыток составил почти 25 млн рублей.
«Отчет о финансовых результатах ООО „Нью Стар“ за 2024 год. Выручка — 150,58 млн рублей, убыток — 24,9 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году чистая прибыль общества составила 3,6 млн рублей.
Гостиница New Star расположена в центре города на улице Газеты Звезда, недалеко от парка Горького и Комсомольского проспекта. В десятиэтажной гостинице располагается 74 номера, ресторан, конференц-залы, бизнес-центр, зал для фитнеса.
Ранее URA.RU сообщало, что Пермский санаторий «Алмед» в 2024 году получил убыток почти 2 млн рублей. В 2023 году прибыль общества составила 672 тысячи рублей.
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