Известный пермский санаторий показал миллионный убыток

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Убыток санатория составил почти 2 млн рублей
Убыток санатория составил почти 2 млн рублей Фото:

Пермский санаторий «Алмед» отчитался о финансовых показателях за 2024 год. Убыток компании составили почти 2 млн рублей. В 2023 году прибыль общества составила 672 тысячи рублей.

«Отчет о финансовых результатах ООО „Лечебно-профилактическое предприятие санаторий-профилакторий „Алмед““ за 2024 год. Выручка — 101 млн рублей, убыток — 1,98 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС.

Санаторий открылся в 1955 году. Располагается в Кировском районе города Перми. Новый пятиэтажный корпус был построен в 1985 году.

Ранее URA.RU сообщало, что пермская «Горнодобывающая компания» показала убыток более 28 млн рублей. В 2023 году прибыль общества составила более 68 млн рублей.

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Пермский санаторий «Алмед» отчитался о финансовых показателях за 2024 год. Убыток компании составили почти 2 млн рублей. В 2023 году прибыль общества составила 672 тысячи рублей. «Отчет о финансовых результатах ООО „Лечебно-профилактическое предприятие санаторий-профилакторий „Алмед““ за 2024 год. Выручка — 101 млн рублей, убыток — 1,98 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. Санаторий открылся в 1955 году. Располагается в Кировском районе города Перми. Новый пятиэтажный корпус был построен в 1985 году. Ранее URA.RU сообщало, что пермская «Горнодобывающая компания» показала убыток более 28 млн рублей. В 2023 году прибыль общества составила более 68 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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