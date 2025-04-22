Известный пермский санаторий показал миллионный убыток

Пермский санаторий «Алмед» отчитался о финансовых показателях за 2024 год. Убыток компании составили почти 2 млн рублей. В 2023 году прибыль общества составила 672 тысячи рублей.
«Отчет о финансовых результатах ООО „Лечебно-профилактическое предприятие санаторий-профилакторий „Алмед““ за 2024 год. Выручка — 101 млн рублей, убыток — 1,98 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС.
Санаторий открылся в 1955 году. Располагается в Кировском районе города Перми. Новый пятиэтажный корпус был построен в 1985 году.
Ранее URA.RU сообщало, что пермская «Горнодобывающая компания» показала убыток более 28 млн рублей. В 2023 году прибыль общества составила более 68 млн рублей.
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