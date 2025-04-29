Откидной пандус и материал для коллекции костюмов: о чем ямальцы попросили губернатора ЯНАО Артюхова

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел прием граждан в формате видеоконференции. В разговоре приняли участие жители Лабытнанги, Губкинского, Шурышкарского района, а также заместители глав муниципалитетов, сообщили в окружном правительстве.
«Многодетная мама из Лабытнанги Полина Наранова попросила установить в подъезде их дома откидной пандус и подъемную платформу: семья воспитывает ребенка-инвалида, живут на втором этаже, приспособления помогут им комфортнее выходить с сыном на прогулки», — рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО. Артюхов поддержал просьбу женщины, а в администрации Лабытнанги пообещали установить пандус к июлю.
Губернатора попросили обеспечить три фортепиано системами климат-контроля в Шурышкарской детской школе искусств. Они необходимы для сохранения и защиты дорогостоящих инструментов от влажности. Преподаватель Детской школы искусств из Губкинского (ЯНАО) обратились с просьбой поддержать проект изготовления коллекции современного национального костюма «Золото Ямала». Юным дизайнерам для создания одежды необходимы материалы, Артюхов также поддержал эту инициативу.
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