29 апреля 2025

Откидной пандус и материал для коллекции костюмов: о чем ямальцы попросили губернатора ЯНАО Артюхова

Губернатор ЯНАО Артюхов провел видеоконференцию с ямальцами
© Служба новостей «URA.RU»
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Артюхов провел личный прием граждан (архивное фото)
Артюхов провел личный прием граждан (архивное фото) Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел прием граждан в формате видеоконференции. В разговоре приняли участие жители Лабытнанги, Губкинского, Шурышкарского района, а также заместители глав муниципалитетов, сообщили в окружном правительстве.

«Многодетная мама из Лабытнанги Полина Наранова попросила установить в подъезде их дома откидной пандус и подъемную платформу: семья воспитывает ребенка-инвалида, живут на втором этаже, приспособления помогут им комфортнее выходить с сыном на прогулки», — рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО. Артюхов поддержал просьбу женщины, а в администрации Лабытнанги пообещали установить пандус к июлю.

Губернатора попросили обеспечить три фортепиано системами климат-контроля в Шурышкарской детской школе искусств. Они необходимы для сохранения и защиты дорогостоящих инструментов от влажности. Преподаватель Детской школы искусств из Губкинского (ЯНАО) обратились с просьбой поддержать проект изготовления коллекции современного национального костюма «Золото Ямала». Юным дизайнерам для создания одежды необходимы материалы, Артюхов также поддержал эту инициативу.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел прием граждан в формате видеоконференции. В разговоре приняли участие жители Лабытнанги, Губкинского, Шурышкарского района, а также заместители глав муниципалитетов, сообщили в окружном правительстве. «Многодетная мама из Лабытнанги Полина Наранова попросила установить в подъезде их дома откидной пандус и подъемную платформу: семья воспитывает ребенка-инвалида, живут на втором этаже, приспособления помогут им комфортнее выходить с сыном на прогулки», — рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО. Артюхов поддержал просьбу женщины, а в администрации Лабытнанги пообещали установить пандус к июлю. Губернатора попросили обеспечить три фортепиано системами климат-контроля в Шурышкарской детской школе искусств. Они необходимы для сохранения и защиты дорогостоящих инструментов от влажности. Преподаватель Детской школы искусств из Губкинского (ЯНАО) обратились с просьбой поддержать проект изготовления коллекции современного национального костюма «Золото Ямала». Юным дизайнерам для создания одежды необходимы материалы, Артюхов также поддержал эту инициативу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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