29 апреля 2025

Жители ХМАО стали массово ремонтировать технику из-за высоких цен на новую

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО новая техника не всем по карману, поэтому югорчане чаще стали чинить старую
В ХМАО новая техника не всем по карману, поэтому югорчане чаще стали чинить старую Фото:

В Югре повышение цен на бытовую технику вынуждает ремонтировать старую. Спрос на услуги некоторых мастеров вырос в полтора раза, рассказали URA.RU аналитики «Авито»

«Наибольший прирост спроса зафиксирован на ремонт кондиционеров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года интерес к этой услуге вырос на 53%», — говорится в исследовании. Вырос спрос и на ремонт швейных машин и оверлоков — эта услуга за аналогичный период стала востребованнее на 17%. Также жители ХМАО стали чинить духовые шкафы, варочные панели и холодильники на 5% чаще.

Эксперты объясняют тенденцию ремонта старой техники ростом цен на новую и уходом с отечественного рынка ряда иностранных компаний. По оценкам экспертов, в прошлом году цены на технику выросли в среднем 15% и этот тренд сохранится.

Ранее URA.RU сообщало, что самыми популярными услугами в ХМАО в первом квартале стали бьюти-услуги. Маникюр, педикюр, оформление бровей и ресниц наиболее востребованы в регионе. 

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В Югре повышение цен на бытовую технику вынуждает ремонтировать старую. Спрос на услуги некоторых мастеров вырос в полтора раза, рассказали URA.RU аналитики «Авито» «Наибольший прирост спроса зафиксирован на ремонт кондиционеров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года интерес к этой услуге вырос на 53%», — говорится в исследовании. Вырос спрос и на ремонт швейных машин и оверлоков — эта услуга за аналогичный период стала востребованнее на 17%. Также жители ХМАО стали чинить духовые шкафы, варочные панели и холодильники на 5% чаще. Эксперты объясняют тенденцию ремонта старой техники ростом цен на новую и уходом с отечественного рынка ряда иностранных компаний. По оценкам экспертов, в прошлом году цены на технику выросли в среднем 15% и этот тренд сохранится. Ранее URA.RU сообщало, что самыми популярными услугами в ХМАО в первом квартале стали бьюти-услуги. Маникюр, педикюр, оформление бровей и ресниц наиболее востребованы в регионе. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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