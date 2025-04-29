Жители ХМАО стали массово ремонтировать технику из-за высоких цен на новую

В Югре повышение цен на бытовую технику вынуждает ремонтировать старую. Спрос на услуги некоторых мастеров вырос в полтора раза, рассказали URA.RU аналитики «Авито»
«Наибольший прирост спроса зафиксирован на ремонт кондиционеров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года интерес к этой услуге вырос на 53%», — говорится в исследовании. Вырос спрос и на ремонт швейных машин и оверлоков — эта услуга за аналогичный период стала востребованнее на 17%. Также жители ХМАО стали чинить духовые шкафы, варочные панели и холодильники на 5% чаще.
Эксперты объясняют тенденцию ремонта старой техники ростом цен на новую и уходом с отечественного рынка ряда иностранных компаний. По оценкам экспертов, в прошлом году цены на технику выросли в среднем 15% и этот тренд сохранится.
Ранее URA.RU сообщало, что самыми популярными услугами в ХМАО в первом квартале стали бьюти-услуги. Маникюр, педикюр, оформление бровей и ресниц наиболее востребованы в регионе.
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