В ХМАО назвали самые популярные услуги

Самыми популярными в Югре в первом квартале стали бьюти-услуги. Маникюр, педикюр, оформление бровей и ресниц наиболее востребованы в регионе, рассказали аналитики «Авито» URA.RU
«В I квартале 2025 года жители Югры чаще всего обращались к бьюти-специалистам. Самая популярная услуга — маникюр и педикюр. На второй строчке — наращивание ресниц и уход за бровями», — сообщили в пресс-службе сервиса. В число самых востребованных направлений также вошли консультирование, СПА-услуги, сантехнические работы, услуги парикмахеров.
С приближением лета почти в 2,5 раза чаще югорчане стали интересоваться фитнесом и йогой. Аналитики объясняют это желанием привести себя в форму к лету.
Ранее URA.RU сообщало, что в Югре с начала года выросла стоимость бьюти-услуг. Мастера по наращиванию ногтей, ресниц, а также барберы подняли цены в среднем на 10-15 %.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!