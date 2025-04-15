15 апреля 2025

В ХМАО назвали самые популярные услуги

Самыми популярными услугами в ХМАО стали маникюр и наращивание ресниц
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО растет спрос на бьюти услуги
В ХМАО растет спрос на бьюти услуги Фото:

Самыми популярными в Югре в первом квартале стали бьюти-услуги. Маникюр, педикюр, оформление бровей и ресниц наиболее востребованы в регионе, рассказали аналитики «Авито» URA.RU

«В I квартале 2025 года жители Югры чаще всего обращались к бьюти-специалистам. Самая популярная услуга — маникюр и педикюр. На второй строчке — наращивание ресниц и уход за бровями», — сообщили в пресс-службе сервиса. В число самых востребованных направлений также вошли консультирование, СПА-услуги, сантехнические работы, услуги парикмахеров.

С приближением лета почти в 2,5 раза чаще югорчане стали интересоваться фитнесом и йогой. Аналитики объясняют это желанием привести себя в форму к лету.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре с начала года выросла стоимость бьюти-услуг. Мастера по наращиванию ногтей, ресниц, а также барберы подняли цены в среднем на 10-15 %. 

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Самыми популярными в Югре в первом квартале стали бьюти-услуги. Маникюр, педикюр, оформление бровей и ресниц наиболее востребованы в регионе, рассказали аналитики «Авито» URA.RU «В I квартале 2025 года жители Югры чаще всего обращались к бьюти-специалистам. Самая популярная услуга — маникюр и педикюр. На второй строчке — наращивание ресниц и уход за бровями», — сообщили в пресс-службе сервиса. В число самых востребованных направлений также вошли консультирование, СПА-услуги, сантехнические работы, услуги парикмахеров. С приближением лета почти в 2,5 раза чаще югорчане стали интересоваться фитнесом и йогой. Аналитики объясняют это желанием привести себя в форму к лету. Ранее URA.RU сообщало, что в Югре с начала года выросла стоимость бьюти-услуг. Мастера по наращиванию ногтей, ресниц, а также барберы подняли цены в среднем на 10-15 %. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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