Салехард украшают ко Дню Победы (архивное фото)
Во всех учреждениях и предприятиях Салехарда к 9 Мая заменят государственные флаги на Знамя Победы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы округа.
«Руководители предприятий и учреждений приняли консолидированное решение — заменить на фронтонах флаги на Знамя Победы. Эта работа уже началась», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Салехарда.
Ранее URA.RU сообщало, что к празднику Победы в ЯНАО пройдут сотни мероприятий. Во всех населенных пунктах Ямала пройдут патриотические концерты и массовые гуляния.
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