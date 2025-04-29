29 апреля 2025

Красные флаги появились на улицах Салехарда. Фото

В Салехарде государственные флаги заменят Знаменами Победы к 9 мая
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Салехард украшают ко Дню Победы (архивное фото)
Салехард украшают ко Дню Победы (архивное фото) Фото:

Во всех учреждениях и предприятиях Салехарда к 9 Мая заменят государственные флаги на Знамя Победы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы округа.

«Руководители предприятий и учреждений приняли консолидированное решение — заменить на фронтонах флаги на Знамя Победы. Эта работа уже началась», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Салехарда.

Ранее URA.RU сообщало, что к празднику Победы в ЯНАО пройдут сотни мероприятий. Во всех населенных пунктах Ямала пройдут патриотические концерты и массовые гуляния. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во всех учреждениях и предприятиях Салехарда к 9 Мая заменят государственные флаги на Знамя Победы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы округа. «Руководители предприятий и учреждений приняли консолидированное решение — заменить на фронтонах флаги на Знамя Победы. Эта работа уже началась», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Салехарда. Ранее URA.RU сообщало, что к празднику Победы в ЯНАО пройдут сотни мероприятий. Во всех населенных пунктах Ямала пройдут патриотические концерты и массовые гуляния. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...