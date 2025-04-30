Один из премьеров стран не приедет на парад Победы

Премьер Индии Моди не приедет на парад Победы
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Моди не приедет на парад Победы, пояснили в Кремле
Моди не приедет на парад Победы, пояснили в Кремле Фото:

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет на парад Победы, который состоится 9 мая. Тем не менее Индия будет представлена во время праздника. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на федеральном просветительском марафоне «Знание Первые».

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет на парад Победы, который состоится 9 мая. Тем не менее Индия будет представлена во время праздника. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на федеральном просветительском марафоне «Знание Первые».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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