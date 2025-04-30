В Кремле раскрыли ожидания от усилий США по Украине

Песков выразил надежду на положительный результат в переговорах по Украине
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Россия рассчитывает, что усилия Соединенных Штатов по поиску путей урегулирования ситуации на Украине дадут положительный результат. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы рассчитываем, что усилия США в поиске путей урегулирования ситуации на Украине принесут свои результаты», — сказал Песков на марафоне «Знание. Первые». Трансляция велась на официальном сайте форума.
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