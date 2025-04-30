В Кремле раскрыли ожидания от усилий США по Украине

Песков: Россия рассчитывает, что усилия США по Украине принесут результат
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Песков выразил надежду на положительный результат в переговорах по Украине
Песков выразил надежду на положительный результат в переговорах по Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Россия рассчитывает, что усилия Соединенных Штатов по поиску путей урегулирования ситуации на Украине дадут положительный результат. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы рассчитываем, что усилия США в поиске путей урегулирования ситуации на Украине принесут свои результаты», — сказал Песков на марафоне «Знание. Первые». Трансляция велась на официальном сайте форума.

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Россия рассчитывает, что усилия Соединенных Штатов по поиску путей урегулирования ситуации на Украине дадут положительный результат. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы рассчитываем, что усилия США в поиске путей урегулирования ситуации на Украине принесут свои результаты», — сказал Песков на марафоне «Знание. Первые». Трансляция велась на официальном сайте форума.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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