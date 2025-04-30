Песков раскрыл подробности об отмене визита Моди на парад Победы

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не примет участие в торжествах, посвященных 80-летию Победы, однако страна все же будет представлена на мероприятии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Лидер Индии (Моди — ред.) не приедет, не приедет. Индия будет представлена, но не на высшем уровне», — заявил Песков на просветительском марафоне «Знание. Первые». Трансляция велась на официальном сайте мероприятия.
Сейчас в Индии складывается непростая обстановка из-за конфликта с Пакистаном после теракта в Кашмире 22 апреля. На границе начались уже боестолкновения, сообщает газета Amar Ujala.
Известно также, что, помимо Моди, на мероприятии не будет присутствовать генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Однако некоторые лидеры все же выразили желание принять участие в праздновании 80-летия Победы. По данным РБК, лидеры 19 стран уже подтвердили свой приезд. Среди приглашенных — президенты Бразилии, Кубы, Венесуэлы, Вьетнама и других стран, а также председатель КНР и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.