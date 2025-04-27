Лидеры 19 стран подтвердили участие в Параде Победы в Москве

Лидеры 19 государств подтвердили свое участие в праздновании 80-летия Победы, которое пройдет 9 мая 2025 года в Москве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. Среди приглашенных — президенты Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Кубы, Сербии, председатель КНР и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«На юбилей Победы в Москву приедут главы 19 государств, в том числе лидеры Бразилии, Китая, Кубы, Сербии и других стран. Помимо традиционного участия президентов стран СНГ, в торжествах примут участие главы государств из Латинской Америки, Азии и Африки», — пишет РБК. Известно также, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на мероприятии присутствовать не будет.
Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что на празднование 80-летия Победы 9 мая в Москву приглашены главы многих азиатских стран, при этом список еще формируется в администрации президента. Он отметил, что окончательное объявление должно сделать именно президентское учреждение. Кроме того, МИД уже заявил о приезде многих латиноамериканских лидеров, а также о планах участия почетного караула Сербии в параде в Москве, передает RT. Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что список всех глав государств и правительств, прибывающих на 9 мая, будет представлен позже, передает «Ридус».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.