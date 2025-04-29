29 апреля 2025

Стали известны личности подозреваемых, готовивших теракт в ХМАО

Подозреваемыми в подготовке теракта в ХМАО являются уроженцы Украины и Беларуси
© Служба новостей «URA.RU»
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Теракт в Ханты-Мансийске готовили уроженцы Украины и Белоруссии
Теракт в Ханты-Мансийске готовили уроженцы Украины и Белоруссии Фото:

Террористический акт на территории Ханты-Мансийска готовил 42-летний уроженец Украины Андрей Кияшко с подельником из Белоруссии, 48-летним Андреем Соколовским-Станкевичем. Ранее они оба работали в нефтяной сфере.

«Андрей Кияшко родился на Украине, в 2020 году он получил российское гражданство. По данным „Базы“, его последнее место работы — компания „Обьнефтеремонт“, которая занимается ремонтом скважин. Ранее Кияшко находился в федеральном розыске», — сообщает telegram-канал Baza.

По информации инсайдеров URA.RU, Кияшко вместе с подельником из Белорусии Андреем Соколовским-Станкевичем ранее проживали в Нижневартовске. 10 апреля они сняли квартиру на улице Промышленной. Там они собирали самодельное взрывное устройство, которое случайно сдетонировало и повредило несколько квартир. Сейчас подозреваемые задержаны, а вместе с ними гражданин Молдовы, который привез в Россию компоненты для взрывчатки. Дело расследует следственный комитет региона.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе СК по ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.

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Террористический акт на территории Ханты-Мансийска готовил 42-летний уроженец Украины Андрей Кияшко с подельником из Белоруссии, 48-летним Андреем Соколовским-Станкевичем. Ранее они оба работали в нефтяной сфере. «Андрей Кияшко родился на Украине, в 2020 году он получил российское гражданство. По данным „Базы“, его последнее место работы — компания „Обьнефтеремонт“, которая занимается ремонтом скважин. Ранее Кияшко находился в федеральном розыске», — сообщает telegram-канал Baza. По информации инсайдеров URA.RU, Кияшко вместе с подельником из Белорусии Андреем Соколовским-Станкевичем ранее проживали в Нижневартовске. 10 апреля они сняли квартиру на улице Промышленной. Там они собирали самодельное взрывное устройство, которое случайно сдетонировало и повредило несколько квартир. Сейчас подозреваемые задержаны, а вместе с ними гражданин Молдовы, который привез в Россию компоненты для взрывчатки. Дело расследует следственный комитет региона. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе СК по ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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