Стали известны личности подозреваемых, готовивших теракт в ХМАО

Террористический акт на территории Ханты-Мансийска готовил 42-летний уроженец Украины Андрей Кияшко с подельником из Белоруссии, 48-летним Андреем Соколовским-Станкевичем. Ранее они оба работали в нефтяной сфере.
«Андрей Кияшко родился на Украине, в 2020 году он получил российское гражданство. По данным „Базы“, его последнее место работы — компания „Обьнефтеремонт“, которая занимается ремонтом скважин. Ранее Кияшко находился в федеральном розыске», — сообщает telegram-канал Baza.
По информации инсайдеров URA.RU, Кияшко вместе с подельником из Белорусии Андреем Соколовским-Станкевичем ранее проживали в Нижневартовске. 10 апреля они сняли квартиру на улице Промышленной. Там они собирали самодельное взрывное устройство, которое случайно сдетонировало и повредило несколько квартир. Сейчас подозреваемые задержаны, а вместе с ними гражданин Молдовы, который привез в Россию компоненты для взрывчатки. Дело расследует следственный комитет региона.
URA.RU запросило комментарий в пресс-службе СК по ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
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