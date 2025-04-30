Курганская спортсменка Карина Пуерова из ГБУДО «СШОР №1» заняла второе место на первенстве мира по рукопашному бою, которое завершилось в Бишкеке (Республика Кыргызстан). Об этом сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Курганской области.
Пуерова выступала в составе сборной России и смогла дойти до финала соревнований среди девушек. «Курганская спортсменка завоевала второе место, уступив в финале несколько баллов нашей землячке со Свердловской области», — пишет ведомство. В организации также поблагодарили тренера Логинова Сергея Владимировича — за подготовку спортсменки к международным соревнованиям.
Ранее спортсмены Курганской области уже добивались высоких результатов на всероссийских и международных соревнованиях. Женская команда региона стала победителем командного зачета на чемпионате России по пауэрлифтингу, а другие спортсмены завоевывали медали на международном фестивале адаптивных видов спорта и соревнованиях по танцевальному спорту.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».