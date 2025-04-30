Курган богат талантами: спортсменка взяла серебро на соревнованиях по рукопашному бою. Фото

Курганская рукопашница взяла второе место на первенстве мира
© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования проходили в Бишкеке (архивное фото)
Соревнования проходили в Бишкеке (архивное фото) Фото:

Курганская спортсменка Карина Пуерова из ГБУДО «СШОР №1» заняла второе место на первенстве мира по рукопашному бою, которое завершилось в Бишкеке (Республика Кыргызстан). Об этом сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Курганской области.

Карина Пуерова заняла второе место (крайняя слева)
Карина Пуерова заняла второе место (крайняя слева)
Фото:

Пуерова выступала в составе сборной России и смогла дойти до финала соревнований среди девушек. «Курганская спортсменка завоевала второе место, уступив в финале несколько баллов нашей землячке со Свердловской области», — пишет ведомство. В организации также поблагодарили тренера Логинова Сергея Владимировича — за подготовку спортсменки к международным соревнованиям.

Ранее спортсмены Курганской области уже добивались высоких результатов на всероссийских и международных соревнованиях. Женская команда региона стала победителем командного зачета на чемпионате России по пауэрлифтингу, а другие спортсмены завоевывали медали на международном фестивале адаптивных видов спорта и соревнованиях по танцевальному спорту.

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Курганская спортсменка Карина Пуерова из ГБУДО «СШОР №1» заняла второе место на первенстве мира по рукопашному бою, которое завершилось в Бишкеке (Республика Кыргызстан). Об этом сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Курганской области. Пуерова выступала в составе сборной России и смогла дойти до финала соревнований среди девушек. «Курганская спортсменка завоевала второе место, уступив в финале несколько баллов нашей землячке со Свердловской области», — пишет ведомство. В организации также поблагодарили тренера Логинова Сергея Владимировича — за подготовку спортсменки к международным соревнованиям. Ранее спортсмены Курганской области уже добивались высоких результатов на всероссийских и международных соревнованиях. Женская команда региона стала победителем командного зачета на чемпионате России по пауэрлифтингу, а другие спортсмены завоевывали медали на международном фестивале адаптивных видов спорта и соревнованиях по танцевальному спорту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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