Свердловское агрохозяйство начало посевную кампанию на тысячах гектаров

Агрохозяйство «Каменское» (входит в «Группу Синара») начало посевную кампанию на площади 10 тысяч гектаров. На полях будут высажены зернобобовые культуры, в том числе яровая пшеница, ячмень, овес и горох, сообщили URA.RU в пресс-службе «Группы Синара». Для посева заготовлено более 2 тысяч тонн собственных семян и приобретено более 22 тонн кукурузы российского производства.
«С начала мая мы ожидаем стабильного потепления, уровень температур ожидается выше, чем в прошлом году, а осадки на уровне прошлого года. Благоприятные погодные условия и усиление технической оснащенности предприятия позволят нам закончить посевную кампанию в срок — к концу мая», — отметил главный агроном «Каменского» Никита Некрутов.
В хозяйстве уже провели подкормку многолетних трав на 6,5 тысячи гектаров. Перед началом сева сотрудники обработали поля и семена, а на линию вывели 40 единиц техники. В этом году используется новое сельскохозяйственное оборудование — две современные бороны (орудие для поверхностной обработки почвы).
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