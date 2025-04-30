В Тюмени раскрыли зарплату самой богатой соцчиновницы

Директор «Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации» Маргарита Бабушкина по итогам 2024 года стала самой богатой среди руководителей социальных учреждений Тюменской области. Ее среднемесячная зарплата составила 352 858 рублей. Такая информация представлена в документе, который имеется в распоряжении URA.RU.
«АУ СОН ТО и ДПО „Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации“. Директор — Бабушкина Маргарита Валентиновна. Среднемесячная заработная плата за 2024 год — 352 858 рублей», — сказано в документе.
На втором месте по уровню дохода оказалась руководитель центра комплексной реабилитации «Родник» Елена Шмакова. В прошлом году она зарабатывала 279 тысяч рублей в месяц. Зарплата исполнительного директора «Центра комплексной реабилитации „Пышма“» Александра Кузнечевских достигла 258 тысяч рублей.
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