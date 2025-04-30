В Тюмени раскрыли зарплату самой богатой соцчиновницы

Зарплата главы тюменского центра геронтологии Бабушкиной превысила 350 тыс руб
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На втором месте по уровню дохода оказалась руководитель центра комплексной реабилитации «Родник»
На втором месте по уровню дохода оказалась руководитель центра комплексной реабилитации «Родник» Фото:

Директор «Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации» Маргарита Бабушкина по итогам 2024 года стала самой богатой среди руководителей социальных учреждений Тюменской области. Ее среднемесячная зарплата составила 352 858 рублей. Такая информация представлена в документе, который имеется в распоряжении URA.RU.

«АУ СОН ТО и ДПО „Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации“. Директор — Бабушкина Маргарита Валентиновна. Среднемесячная заработная плата за 2024 год — 352 858 рублей», — сказано в документе.

На втором месте по уровню дохода оказалась руководитель центра комплексной реабилитации «Родник» Елена Шмакова. В прошлом году она зарабатывала 279 тысяч рублей в месяц. Зарплата исполнительного директора «Центра комплексной реабилитации „Пышма“» Александра Кузнечевских достигла 258 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Директор «Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации» Маргарита Бабушкина по итогам 2024 года стала самой богатой среди руководителей социальных учреждений Тюменской области. Ее среднемесячная зарплата составила 352 858 рублей. Такая информация представлена в документе, который имеется в распоряжении URA.RU. «АУ СОН ТО и ДПО „Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации“. Директор — Бабушкина Маргарита Валентиновна. Среднемесячная заработная плата за 2024 год — 352 858 рублей», — сказано в документе. На втором месте по уровню дохода оказалась руководитель центра комплексной реабилитации «Родник» Елена Шмакова. В прошлом году она зарабатывала 279 тысяч рублей в месяц. Зарплата исполнительного директора «Центра комплексной реабилитации „Пышма“» Александра Кузнечевских достигла 258 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...