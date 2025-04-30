Курганское УФАС нашло серьезные нарушения в работе торговой сети «Светофор»

© Служба новостей «URA.RU»
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В случае, если вина компании будет доказана, ей грозит административный штраф в соответствии с КоАП РФ
В случае, если вина компании будет доказана, ей грозит административный штраф в соответствии с КоАП РФ Фото:

Курганское управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) выявило серьезные нарушения законодательства о торговле в работе логистического центра торговой сети «Светофор». Об этом сообщает УФАС в своем telegram-канале.

В ходе проверки были зафиксированы нарушения федерального закона, регулирующего торговую деятельность. «Проверка показала: компания задерживает оплату поставщикам, ожидая полной реализации продукции конечным покупателям. Это противоречит нормам федерального закона № 381-ФЗ. Отказ от оплаты нереализованного качественного товара не соответствует законодательству. Установленные сроки расчетов превышают допустимые нормативы, создавая дополнительную финансовую нагрузку на производителей и поставщиков», — пишет ведомство.

Такие действия со стороны торговой сети могут привести к риску роста цен на товары, сокращению инвестиций и увеличению долговой нагрузки предприятий-поставщиков. По итогам проверки антимонопольная служба возбудила дело по признакам нарушения Закона о торговле. В случае, если вина компании будет доказана, ей грозит административный штраф в соответствии с КоАП РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что дискаунтеры «Маяк» и «Светофор» в Кургане нарушают нормы. По информации Россельхознадзора, в ходе подобных проверок чаще всего выявляются нарушения требований технических регламентов Таможенного союза и ветеринарного законодательства. В частности, речь идет о ненадлежащем оформлении ветеринарных сопроводительных документов, нарушении прослеживаемости продукции, несоблюдении условий хранения товаров, а также отсутствии информации о сроках годности.

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Курганское управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) выявило серьезные нарушения законодательства о торговле в работе логистического центра торговой сети «Светофор». Об этом сообщает УФАС в своем telegram-канале. В ходе проверки были зафиксированы нарушения федерального закона, регулирующего торговую деятельность. «Проверка показала: компания задерживает оплату поставщикам, ожидая полной реализации продукции конечным покупателям. Это противоречит нормам федерального закона № 381-ФЗ. Отказ от оплаты нереализованного качественного товара не соответствует законодательству. Установленные сроки расчетов превышают допустимые нормативы, создавая дополнительную финансовую нагрузку на производителей и поставщиков», — пишет ведомство. Такие действия со стороны торговой сети могут привести к риску роста цен на товары, сокращению инвестиций и увеличению долговой нагрузки предприятий-поставщиков. По итогам проверки антимонопольная служба возбудила дело по признакам нарушения Закона о торговле. В случае, если вина компании будет доказана, ей грозит административный штраф в соответствии с КоАП РФ. Ранее URA.RU сообщало, что дискаунтеры «Маяк» и «Светофор» в Кургане нарушают нормы. По информации Россельхознадзора, в ходе подобных проверок чаще всего выявляются нарушения требований технических регламентов Таможенного союза и ветеринарного законодательства. В частности, речь идет о ненадлежащем оформлении ветеринарных сопроводительных документов, нарушении прослеживаемости продукции, несоблюдении условий хранения товаров, а также отсутствии информации о сроках годности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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