Дискаунтеры «Маяк» и «Светофор» в Кургане массово нарушают нормы

В Курганской области специалисты Россельхознадзора проводят внеплановые проверки в торговых сетях «Светофор» и «Маяк». Об этом сообщают СМИ.
«Часть торговых объектов проверяется в настоящее время. В отношении торговой сети „Маяк“ также проводятся внеплановые выездные проверки. Сроки проведения выездной внеплановой проверки составляют 10 рабочих дней», — рассказал 45.RU руководитель Уральского межрегионального управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Игорь Трошкин.
По информации Россельхознадзора, в ходе подобных проверок чаще всего выявляются нарушения требований технических регламентов Таможенного союза и ветеринарного законодательства. В частности, речь идет о ненадлежащем оформлении ветеринарных сопроводительных документов, нарушении прослеживаемости продукции, несоблюдении условий хранения товаров, а также отсутствии информации о сроках годности. За подобные нарушения предусмотрена административная ответственность по статьям 10.6 и 14.43 КоАП РФ.
Ранее в Курганской области специалисты Россельхознадзора уже выявляли нарушения ветеринарного законодательства при обороте сырья и продукции в точках общественного питания — в 2025 году зафиксировано 31 такое нарушение, что значительно меньше по сравнению с 194 случаями годом ранее. Среди типичных нарушений отмечались отсутствие необходимых ветеринарных документов и несоблюдение сроков гашения документов, что также подпадает под административную ответственность.
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