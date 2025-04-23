Дискаунтеры «Маяк» и «Светофор» в Кургане массово нарушают нормы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сроки проведения выездной проверки составляют 10 рабочих дней
Сроки проведения выездной проверки составляют 10 рабочих дней Фото:

В Курганской области специалисты Россельхознадзора проводят внеплановые проверки в торговых сетях «Светофор» и «Маяк». Об этом сообщают СМИ.

«Часть торговых объектов проверяется в настоящее время. В отношении торговой сети „Маяк“ также проводятся внеплановые выездные проверки. Сроки проведения выездной внеплановой проверки составляют 10 рабочих дней», — рассказал 45.RU руководитель Уральского межрегионального управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Игорь Трошкин.

По информации Россельхознадзора, в ходе подобных проверок чаще всего выявляются нарушения требований технических регламентов Таможенного союза и ветеринарного законодательства. В частности, речь идет о ненадлежащем оформлении ветеринарных сопроводительных документов, нарушении прослеживаемости продукции, несоблюдении условий хранения товаров, а также отсутствии информации о сроках годности. За подобные нарушения предусмотрена административная ответственность по статьям 10.6 и 14.43 КоАП РФ.

Ранее в Курганской области специалисты Россельхознадзора уже выявляли нарушения ветеринарного законодательства при обороте сырья и продукции в точках общественного питания — в 2025 году зафиксировано 31 такое нарушение, что значительно меньше по сравнению с 194 случаями годом ранее. Среди типичных нарушений отмечались отсутствие необходимых ветеринарных документов и несоблюдение сроков гашения документов, что также подпадает под административную ответственность.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области специалисты Россельхознадзора проводят внеплановые проверки в торговых сетях «Светофор» и «Маяк». Об этом сообщают СМИ. «Часть торговых объектов проверяется в настоящее время. В отношении торговой сети „Маяк“ также проводятся внеплановые выездные проверки. Сроки проведения выездной внеплановой проверки составляют 10 рабочих дней», — рассказал 45.RU руководитель Уральского межрегионального управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Игорь Трошкин. По информации Россельхознадзора, в ходе подобных проверок чаще всего выявляются нарушения требований технических регламентов Таможенного союза и ветеринарного законодательства. В частности, речь идет о ненадлежащем оформлении ветеринарных сопроводительных документов, нарушении прослеживаемости продукции, несоблюдении условий хранения товаров, а также отсутствии информации о сроках годности. За подобные нарушения предусмотрена административная ответственность по статьям 10.6 и 14.43 КоАП РФ. Ранее в Курганской области специалисты Россельхознадзора уже выявляли нарушения ветеринарного законодательства при обороте сырья и продукции в точках общественного питания — в 2025 году зафиксировано 31 такое нарушение, что значительно меньше по сравнению с 194 случаями годом ранее. Среди типичных нарушений отмечались отсутствие необходимых ветеринарных документов и несоблюдение сроков гашения документов, что также подпадает под административную ответственность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...