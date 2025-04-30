В Советском округе Ставропольского края полицейские пресекли противоправные действия на кладбище «Дормаш» в Зеленокумске, где группа граждан брала еду с чужих памятников после Пасхи и вела себя агрессивно. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба МВД России по Ставропольскому краю.
«В городе Зеленокумске сотрудники полиции при осуществлении охраны общественного порядка на кладбище сделали замечание группе лиц по поводу их вызывающего поведения в общественном месте. Однако мужчины проигнорировали законные требования, стали вести себя агрессивно и оказали активное неповиновение», — сообщили представители МВД России по региону URA.RU. Там же уточнили, что полицейским были нанесены повреждения.
Как сообщили в МВД, граждане игнорировали неоднократные призывы полиции прекратить противоправные действия, в результате чего к ним были применены физическая сила и специальные средства. Девять жителей округа были доставлены в ОМВД России «Советский» для дальнейшего разбирательства.
В их отношении собраны административные материалы по статьям «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и «мелкое хулиганство» КоАП РФ. Нарушители помещены в специальное помещение для содержания задержанных лиц. Материалы по факту применения насилия в отношении представителей власти направлены для юридической оценки в Следственный комитет, где возбуждено уголовное дело.
Ранее telegram-канал Mash написал о том, что цыгане устроили застолье на кладбище. Мужчины воровали еду после Пасхи. Другим посетителям это не понравилось и они вызвали полицию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.