Мужчины подрались с полицейским после того, как им запретили брать еду с могил. Видео

Полиция пресекла противоправные действия граждан на кладбище в Ставрополье
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Полиция задержала девять человек на кладбище после драки
Полиция задержала девять человек на кладбище после драки Фото:

В Советском округе Ставропольского края полицейские пресекли противоправные действия на кладбище «Дормаш» в Зеленокумске, где группа граждан брала еду с чужих памятников после Пасхи и вела себя агрессивно. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба МВД России по Ставропольскому краю.

«В городе Зеленокумске сотрудники полиции при осуществлении охраны общественного порядка на кладбище сделали замечание группе лиц по поводу их вызывающего поведения в общественном месте. Однако мужчины проигнорировали законные требования, стали вести себя агрессивно и оказали активное неповиновение», — сообщили представители МВД России по региону URA.RU. Там же уточнили, что полицейским были нанесены повреждения.

Как сообщили в МВД, граждане игнорировали неоднократные призывы полиции прекратить противоправные действия, в результате чего к ним были применены физическая сила и специальные средства. Девять жителей округа были доставлены в ОМВД России «Советский» для дальнейшего разбирательства.

В их отношении собраны административные материалы по статьям «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и «мелкое хулиганство» КоАП РФ. Нарушители помещены в специальное помещение для содержания задержанных лиц. Материалы по факту применения насилия в отношении представителей власти направлены для юридической оценки в Следственный комитет, где возбуждено уголовное дело.

Ранее telegram-канал Mash написал о том, что цыгане устроили застолье на кладбище. Мужчины воровали еду после Пасхи. Другим посетителям это не понравилось и они вызвали полицию.

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В Советском округе Ставропольского края полицейские пресекли противоправные действия на кладбище «Дормаш» в Зеленокумске, где группа граждан брала еду с чужих памятников после Пасхи и вела себя агрессивно. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба МВД России по Ставропольскому краю. «В городе Зеленокумске сотрудники полиции при осуществлении охраны общественного порядка на кладбище сделали замечание группе лиц по поводу их вызывающего поведения в общественном месте. Однако мужчины проигнорировали законные требования, стали вести себя агрессивно и оказали активное неповиновение», — сообщили представители МВД России по региону URA.RU. Там же уточнили, что полицейским были нанесены повреждения. Как сообщили в МВД, граждане игнорировали неоднократные призывы полиции прекратить противоправные действия, в результате чего к ним были применены физическая сила и специальные средства. Девять жителей округа были доставлены в ОМВД России «Советский» для дальнейшего разбирательства. В их отношении собраны административные материалы по статьям «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и «мелкое хулиганство» КоАП РФ. Нарушители помещены в специальное помещение для содержания задержанных лиц. Материалы по факту применения насилия в отношении представителей власти направлены для юридической оценки в Следственный комитет, где возбуждено уголовное дело. Ранее telegram-канал Mash написал о том, что цыгане устроили застолье на кладбище. Мужчины воровали еду после Пасхи. Другим посетителям это не понравилось и они вызвали полицию.
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