Стало известно, когда покажут фильм про Путина

Документальный фильм о 25-летнем правлении президента России Владимира Путина выйдет в эфир 4 мая на телеканале «Россия 1». Это говорится в программе передач телеканала, опубликованном на официальном сайте вещателя.
«Россия. Кремль. Путин. 25 лет. Премьера», — говорится в программе телеканала. Показ фильма состоится в 21:00 по московскому времени.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал показ картины в России. Он отметил, что создание фильма осуществлялось при участии «высококвалифицированных специалистов». Он уточнил, что картина даст ответ на вопрос о том, какой российский лидер в жизни.
Французский режиссер Оливье Ассайас приступит к работе над новым фильмом о президенте России под названием «Кремлевский волшебник». Главную роль в картине исполнит британский актер Джуд Лоу.
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