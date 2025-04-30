Стало известно, когда покажут фильм про Путина

Фильм о 25-летнем правлении Путина покажут 4 мая
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Документальный фильм про Путина покажут 4 мая
Документальный фильм про Путина покажут 4 мая Фото:

Документальный фильм о 25-летнем правлении президента России Владимира Путина выйдет в эфир 4 мая на телеканале «Россия 1». Это говорится в программе передач телеканала, опубликованном на официальном сайте вещателя.

«Россия. Кремль. Путин. 25 лет. Премьера», — говорится в программе телеканала. Показ фильма состоится в 21:00 по московскому времени.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал показ картины в России. Он отметил, что создание фильма осуществлялось при участии «высококвалифицированных специалистов». Он уточнил, что картина даст ответ на вопрос о том, какой российский лидер в жизни.

Французский режиссер Оливье Ассайас приступит к работе над новым фильмом о президенте России под названием «Кремлевский волшебник». Главную роль в картине исполнит британский актер Джуд Лоу.

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Документальный фильм о 25-летнем правлении президента России Владимира Путина выйдет в эфир 4 мая на телеканале «Россия 1». Это говорится в программе передач телеканала, опубликованном на официальном сайте вещателя. «Россия. Кремль. Путин. 25 лет. Премьера», — говорится в программе телеканала. Показ фильма состоится в 21:00 по московскому времени. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал показ картины в России. Он отметил, что создание фильма осуществлялось при участии «высококвалифицированных специалистов». Он уточнил, что картина даст ответ на вопрос о том, какой российский лидер в жизни. Французский режиссер Оливье Ассайас приступит к работе над новым фильмом о президенте России под названием «Кремлевский волшебник». Главную роль в картине исполнит британский актер Джуд Лоу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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