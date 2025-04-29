Где дешево поесть вкусный шашлык на майские праздники в ХМАО

На майских праздниках югорчане традиционно собираются на природе, чтобы пожарить шашлыки. Однако не все могут позволить себе такую «вылазку» из-за занятости либо отсутствия свободных локаций. URA.RU составило подборку мест в крупнейших городах региона, где готовят сочное мясо по демократичным ценам.
Сургут
Одним из мест с выгодными ценами оказалась «Шашлычная фабрика», где за 100 граммов шашлыка просят от 80 рублей. В заведении «Шаурма н1» такая же порция обойдется в 130 рублей.
В «Первой дагестанской кухне» за килограмм мяса нужно заплатить от 1500 рублей. Тем временем, в «Parvana» сургутяне смогут закупиться от 1,4 тысячи за килограмм. А в «Мангал Мастере» шашлычный набор выйдет где-то в 2700 рублей.
Ханты-Мансийск
В заведении «Стамбул» цена за набор для компании начинается от 2600 рублей, а в «Sabr» за шашлык просят от 250 рублей. В «Шухрат Кебаб» порция мяса обойдется в 300 рублей.
За ассорти шашлыков в «Кавсаре» просят от 2888 рублей. А сет из мяса в «Мангал House» выйдет около 3300 рублей.
Нижневартовск
Шашлык от 280 рублей предлагают в «Азии», за такую же цену можно приобрести порцию шашлыка в «Базаре Востока». А в «Парни из Баку & Прованс» за порцию мяса просят от 320 рублей.
В «Казан Гриль» можно приобрести куриное ассорти на гриле от 2400 рублей. Тем временем в «Барбекю» ассорти мяса халяль выйдет в 2500 рублей.
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