Экс-директора спортшколы в Челябинске отдали под суд за растрату

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Экс-директор обвинялся в присвоении и растрате в крупном и особо крупном размере
Экс-директор обвинялся в присвоении и растрате в крупном и особо крупном размере Фото:

В Челябинске завершилось расследование уголовного дела экс-директора МБУ «Спортивная школа „Факел“. Он обвинялся в присвоении и растрате в крупном и особо крупном размере. Материалы сейчас направлены в суд, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

«Сотрудниками Следственного отдела по Калининскому району Челябинска завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора МБУ „Спортивная школа „Факел““ города Челябинска, обвиняемого в совершении 24 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата в крупном размере) и одного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата в особо крупном размере)», — сообщили в ведомстве.

Бывший директор спортшколы с августа 2020 года по сентябрь 2021 года сдавал в аренду футбольные поля учреждения для игр в футбол или отдыха, но никаких договоров не заключалось. Деньги арендаторы платили лично обвиняемому. Средства шли в обход муниципального учреждения. По данным следствия, учреждению был нанесен материальный ущерб. Теперь материалы дела поступят в суд для рассмотрения и вынесения приговора. 

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В Челябинске завершилось расследование уголовного дела экс-директора МБУ «Спортивная школа „Факел“. Он обвинялся в присвоении и растрате в крупном и особо крупном размере. Материалы сейчас направлены в суд, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону. «Сотрудниками Следственного отдела по Калининскому району Челябинска завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора МБУ „Спортивная школа „Факел““ города Челябинска, обвиняемого в совершении 24 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата в крупном размере) и одного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата в особо крупном размере)», — сообщили в ведомстве. Бывший директор спортшколы с августа 2020 года по сентябрь 2021 года сдавал в аренду футбольные поля учреждения для игр в футбол или отдыха, но никаких договоров не заключалось. Деньги арендаторы платили лично обвиняемому. Средства шли в обход муниципального учреждения. По данным следствия, учреждению был нанесен материальный ущерб. Теперь материалы дела поступят в суд для рассмотрения и вынесения приговора. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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