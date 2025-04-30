Экс-директора спортшколы в Челябинске отдали под суд за растрату

В Челябинске завершилось расследование уголовного дела экс-директора МБУ «Спортивная школа „Факел“. Он обвинялся в присвоении и растрате в крупном и особо крупном размере. Материалы сейчас направлены в суд, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.
«Сотрудниками Следственного отдела по Калининскому району Челябинска завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора МБУ „Спортивная школа „Факел““ города Челябинска, обвиняемого в совершении 24 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата в крупном размере) и одного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата в особо крупном размере)», — сообщили в ведомстве.
Бывший директор спортшколы с августа 2020 года по сентябрь 2021 года сдавал в аренду футбольные поля учреждения для игр в футбол или отдыха, но никаких договоров не заключалось. Деньги арендаторы платили лично обвиняемому. Средства шли в обход муниципального учреждения. По данным следствия, учреждению был нанесен материальный ущерб. Теперь материалы дела поступят в суд для рассмотрения и вынесения приговора.
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