В Челябинске общественный транспорт 1 мая запустят по новым маршрутам

В Челябинске 1 мая из-за легкоатлетической эстафеты автобусы, троллейбусы и трамваи изменят маршруты движения. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
«В связи с проведением легкоатлетической эстафеты и велогонки с 6:00 до 15:00 будет закрыто движение транспорта частично по следующим улицам: по проспекту Ленина, по улицам Коммуны, Энгельса, Энтузиастов, Лесопарковой, Тернопольской, Володарского, Свердловскому проспекту, Красной и Воровского», — сообщила пресс-служба мэрии Челябинска в telegram-канале. Горожан просят с пониманием отнестись к вводимым ограничениям.
Автобусы будут объезжать закрытый участок по улицам Тимирязева, Сони Кривой и Труда. Изменения коснутся автобусных маршрутов №№ 2, 3, 4, 14а, 15, 22а, 26, 33, 35, 51, 58, 64, 74, 78, 81, 85, 90с, 123, 125, 128, 172, 483. Маршруты троллейбусов №№10, 12, 14, 16, 19 и трамваев №№ 2, 20 также изменятся. Полный список изменений можно увидеть тут.
В Челябинске 1 мая пройдет 92-ая легкоатлетическая эстафета. Водителей ранее просили не парковать машины на указанном участке. В ночь с 30 апреля по 1 мая весь транспорт с указанных улиц будет эвакуирован на специализированную стоянку.
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