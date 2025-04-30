Где курганцы смогут наловить рыбу, несмотря на нерестовый запрет

Несмотря на сезонные нерестовые запреты в Курганской области, для большинства любителей рыбалка в регионе остается бесплатной и открытой. URA.RU узнало у начальника отдела госконтроля по Курганской области Нижнеобского ТУ Росрыболовства Алексея Коева, как и где можно порыбачить любителям, чтобы не нарушить запреты. Наиболее строгие меры распространяются на промышленное рыболовство и специализированные рыбоводные хозяйства. Любителям важно соблюдать некоторые правила.
«Для граждан рыбалка у нас открыта круглый год. В запретный период рыбалка осуществляется гражданами, но есть ограничения. Рыбачить можно с берега и есть ограничение по количеству крючков», — объяснил Алексей Коев. Также он отметил, что в Курганской области порядка трех тысяч озер, из которых только на товарных постоянно действует запрет для любителей.
Рыбалка речная и озерная
В Курганской области продолжают действовать сезонные ограничения на рыбалку в речной системе. Они действуют с 10 апреля по 31 мая. Запрет распространяется на промышленное рыболовство, однако любительская рыбалка лишь ограничена правилами рыболовства рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. Можно ловить рыбу только с берега и при этом на одного гражданина не более двух крючков. На орудиях лова не должно быть более двух крючков
Ограничения на рыбалку в озерной системе региона начнутся с 20 мая. На сегодня никаких дополнительных запретов нет — разрешено рыбачить как с берега, так и с лодок, используя привычные снасти. С 20 мая по 20 июня вводится запрет на использование лодок для любительской рыбалки на озерах. В этот же период действует ограничение по числу крючков — не более двух на снасть.
С 20 мая по 20 июня вводится запрет на использование лодок для любительской рыбалки на озерах. В этот же период действует ограничение по числу крючков — не более двух на снасть.
Платные и товарные водоемы
На территории Курганской области платных водоемов для рыбалки в настоящее время нет. Однако существуют водоемы, предназначенные для товарного выращивания рыбы (аквакультуры). На таких объектах любительская рыбалка запрещена круглый год в соответствии с федеральным законодательством. Это правило действует по всей России.
Главный секрет успеха рыбака
Успешность рыбалки во многом зависит от погодных условий. Алексей Коев отметил, что стабильная погода, отсутствие резких перепадов температуры и давления благоприятно сказываются на клеве. «Ну и конечно, важно мастерство рыболова!», — подвел итог Коев.
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