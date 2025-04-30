Где курганцы смогут наловить рыбу, несмотря на нерестовый запрет

Курганцы смогут рыбачить во время запретов, но с ограничениями
© Служба новостей «URA.RU»
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Любительская рыбалка в Курганской области не запрещена, а ограничена
Любительская рыбалка в Курганской области не запрещена, а ограничена Фото:

Несмотря на сезонные нерестовые запреты в Курганской области, для большинства любителей рыбалка в регионе остается бесплатной и открытой. URA.RU узнало у начальника отдела госконтроля по Курганской области Нижнеобского ТУ Росрыболовства Алексея Коева, как и где можно порыбачить любителям, чтобы не нарушить запреты. Наиболее строгие меры распространяются на промышленное рыболовство и специализированные рыбоводные хозяйства. Любителям важно соблюдать некоторые правила.

«Для граждан рыбалка у нас открыта круглый год. В запретный период рыбалка осуществляется гражданами, но есть ограничения. Рыбачить можно с берега и есть ограничение по количеству крючков», — объяснил Алексей Коев. Также он отметил, что в Курганской области порядка трех тысяч озер, из которых только на товарных постоянно действует запрет для любителей.

Рыбалка речная и озерная

В Курганской области продолжают действовать сезонные ограничения на рыбалку в речной системе. Они действуют с 10 апреля по 31 мая. Запрет распространяется на промышленное рыболовство, однако любительская рыбалка лишь ограничена правилами рыболовства рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. Можно ловить рыбу только с берега и при этом на одного гражданина не более двух крючков. На орудиях лова не должно быть более двух крючков

Ограничения на рыбалку в озерной системе региона начнутся с 20 мая. На сегодня никаких дополнительных запретов нет — разрешено рыбачить как с берега, так и с лодок, используя привычные снасти. С 20 мая по 20 июня вводится запрет на использование лодок для любительской рыбалки на озерах. В этот же период действует ограничение по числу крючков — не более двух на снасть.

С 20 мая по 20 июня вводится запрет на использование лодок для любительской рыбалки на озерах. В этот же период действует ограничение по числу крючков — не более двух на снасть.

Платные и товарные водоемы

На территории Курганской области платных водоемов для рыбалки в настоящее время нет. Однако существуют водоемы, предназначенные для товарного выращивания рыбы (аквакультуры). На таких объектах любительская рыбалка запрещена круглый год в соответствии с федеральным законодательством. Это правило действует по всей России.

Главный секрет успеха рыбака

Успешность рыбалки во многом зависит от погодных условий. Алексей Коев отметил, что стабильная погода, отсутствие резких перепадов температуры и давления благоприятно сказываются на клеве. «Ну и конечно, важно мастерство рыболова!», — подвел итог Коев.

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Несмотря на сезонные нерестовые запреты в Курганской области, для большинства любителей рыбалка в регионе остается бесплатной и открытой. URA.RU узнало у начальника отдела госконтроля по Курганской области Нижнеобского ТУ Росрыболовства Алексея Коева, как и где можно порыбачить любителям, чтобы не нарушить запреты. Наиболее строгие меры распространяются на промышленное рыболовство и специализированные рыбоводные хозяйства. Любителям важно соблюдать некоторые правила. «Для граждан рыбалка у нас открыта круглый год. В запретный период рыбалка осуществляется гражданами, но есть ограничения. Рыбачить можно с берега и есть ограничение по количеству крючков», — объяснил Алексей Коев. Также он отметил, что в Курганской области порядка трех тысяч озер, из которых только на товарных постоянно действует запрет для любителей. Рыбалка речная и озерная В Курганской области продолжают действовать сезонные ограничения на рыбалку в речной системе. Они действуют с 10 апреля по 31 мая. Запрет распространяется на промышленное рыболовство, однако любительская рыбалка лишь ограничена правилами рыболовства рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. Можно ловить рыбу только с берега и при этом на одного гражданина не более двух крючков. На орудиях лова не должно быть более двух крючков Ограничения на рыбалку в озерной системе региона начнутся с 20 мая. На сегодня никаких дополнительных запретов нет — разрешено рыбачить как с берега, так и с лодок, используя привычные снасти. С 20 мая по 20 июня вводится запрет на использование лодок для любительской рыбалки на озерах. В этот же период действует ограничение по числу крючков — не более двух на снасть. С 20 мая по 20 июня вводится запрет на использование лодок для любительской рыбалки на озерах. В этот же период действует ограничение по числу крючков — не более двух на снасть. Платные и товарные водоемы На территории Курганской области платных водоемов для рыбалки в настоящее время нет. Однако существуют водоемы, предназначенные для товарного выращивания рыбы (аквакультуры). На таких объектах любительская рыбалка запрещена круглый год в соответствии с федеральным законодательством. Это правило действует по всей России. Главный секрет успеха рыбака Успешность рыбалки во многом зависит от погодных условий. Алексей Коев отметил, что стабильная погода, отсутствие резких перепадов температуры и давления благоприятно сказываются на клеве. «Ну и конечно, важно мастерство рыболова!», — подвел итог Коев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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