Обвиняемый во взятках челябинский чиновник предстанет перед судом

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Челябинский чиновник пойдет под суд за взятки
Челябинский чиновник пойдет под суд за взятки Фото:

Главный инженер-инспектор Гостехнадзора Октябрьского района Челябинской области пойдет под суд. Его обвиняют в получении взяток за выдачу водительских прав на трактор. Прокурор утвердил обвинительное заключение, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокурор Октябрьского района утвердил обвинительное заключение в отношении главного государственного инженера-инспектора Управления Гостехнадзора Министерства сельского хозяйства по Октябрьскому району Челябинской области. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — сообщили в telegram-канале прокуратуры региона.

Суд наложил арест на два автомобиля, принадлежащих чиновнику. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало URA.RU ранее, в период с 2021 по 2022 годы чиновник за денежное вознаграждение выдавал удостоверения тракториста-машиниста жителям, не требуя прохождения обучения и сдачи экзаменов. Таким способом он успел заполучить 135 тысяч рублей.

Обвиняемого удалось выявить сотрудникам управления по экономической безопасности и противодействию коррупции регионального главка МВД. Челябинский суд также отказал сотруднику гостехнадзора в изменении меры пресечения на домашний арест.

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Главный инженер-инспектор Гостехнадзора Октябрьского района Челябинской области пойдет под суд. Его обвиняют в получении взяток за выдачу водительских прав на трактор. Прокурор утвердил обвинительное заключение, сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокурор Октябрьского района утвердил обвинительное заключение в отношении главного государственного инженера-инспектора Управления Гостехнадзора Министерства сельского хозяйства по Октябрьскому району Челябинской области. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — сообщили в telegram-канале прокуратуры региона. Суд наложил арест на два автомобиля, принадлежащих чиновнику. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу. Как сообщало URA.RU ранее, в период с 2021 по 2022 годы чиновник за денежное вознаграждение выдавал удостоверения тракториста-машиниста жителям, не требуя прохождения обучения и сдачи экзаменов. Таким способом он успел заполучить 135 тысяч рублей. Обвиняемого удалось выявить сотрудникам управления по экономической безопасности и противодействию коррупции регионального главка МВД. Челябинский суд также отказал сотруднику гостехнадзора в изменении меры пресечения на домашний арест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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