Курганские заводчане показали мастерство на соревновании по плаванию

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На соревновании было 6 команд из курганских предприятий
На соревновании было 6 команд из курганских предприятий Фото:

Команда КМЗ конвейерного оборудования стала победителем соревнований по плаванию среди руководителей промышленных предприятий Кургана. Об этом сообщает telegram-канал «КУРГАНМАШЗАВОД».

На соревновании было 6 команд из курганских предприятий. «С учетом рейтинга руководителей первое место и кубок соревнований завоевала команда КМЗ Конвейерного оборудования, на второй позиции — „ИТМ Кургандормаш“, команда „Курганских прицепов“ заняла почетное третье место», — пишут в tg-канале.

Ранее в Кургане регулярно проходили спортивные состязания среди представителей различных организаций и ведомств. Так, в апреле в рамках VI Спартакиады органов госвласти состоялись соревнования по шахматам, а спортсмены региона также успешно выступали на турнирах по греко-римской борьбе, кикбоксингу и тхэквондо, завоевав призовые места.

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Команда КМЗ конвейерного оборудования стала победителем соревнований по плаванию среди руководителей промышленных предприятий Кургана. Об этом сообщает telegram-канал «КУРГАНМАШЗАВОД». На соревновании было 6 команд из курганских предприятий. «С учетом рейтинга руководителей первое место и кубок соревнований завоевала команда КМЗ Конвейерного оборудования, на второй позиции — „ИТМ Кургандормаш“, команда „Курганских прицепов“ заняла почетное третье место», — пишут в tg-канале. Ранее в Кургане регулярно проходили спортивные состязания среди представителей различных организаций и ведомств. Так, в апреле в рамках VI Спартакиады органов госвласти состоялись соревнования по шахматам, а спортсмены региона также успешно выступали на турнирах по греко-римской борьбе, кикбоксингу и тхэквондо, завоевав призовые места.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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