Курганские заводчане показали мастерство на соревновании по плаванию

Команда КМЗ конвейерного оборудования стала победителем соревнований по плаванию среди руководителей промышленных предприятий Кургана. Об этом сообщает telegram-канал «КУРГАНМАШЗАВОД».
На соревновании было 6 команд из курганских предприятий. «С учетом рейтинга руководителей первое место и кубок соревнований завоевала команда КМЗ Конвейерного оборудования, на второй позиции — „ИТМ Кургандормаш“, команда „Курганских прицепов“ заняла почетное третье место», — пишут в tg-канале.
Ранее в Кургане регулярно проходили спортивные состязания среди представителей различных организаций и ведомств. Так, в апреле в рамках VI Спартакиады органов госвласти состоялись соревнования по шахматам, а спортсмены региона также успешно выступали на турнирах по греко-римской борьбе, кикбоксингу и тхэквондо, завоевав призовые места.
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