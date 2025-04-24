24 апреля 2025

Курган богат талантами: чиновники показали мастерство на турнире по шахматам. Фото

Курганские чиновники выступили в зачете областной Спартакиады по шахматам
© Служба новостей «URA.RU»
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В состязании по шахматам приняли участие 10 команд
В состязании по шахматам приняли участие 10 команд Фото:

В Кургане состоялись соревнования по шахматам в зачете VI Спартакиады органов госвласти. Состязания прошли 24 апреля в шахматном клубе «Ладья», участие приняли 10 команд. Об этом сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Курганской области.

По итогам всех туров лидером стала команда управления по физической культуре и спорту Курганской области. Второе место заняла сборная УФНС России по Курганской области, а третье — команда Курганской областной думы. «Все по классике: и подготовка была, и фарт. В двух матчах нам свезло. Еще один пришлось „за уши“ вытягивать. И у нас по итогу четыре командных победы и одна ничья (девять командных баллов)», — сообщил ведомству участник команды-победителя Игорь Суриков.

Ранее спортсмены Курганской области уже показывали высокие результаты на различных соревнованиях. В апреле представители региона завоевали семь медалей на чемпионате УрФО по греко-римской борьбе и получили право выступить на чемпионате России, а также становились призерами на турнирах по кикбоксингу и тхэквондо.

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В Кургане состоялись соревнования по шахматам в зачете VI Спартакиады органов госвласти. Состязания прошли 24 апреля в шахматном клубе «Ладья», участие приняли 10 команд. Об этом сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Курганской области. По итогам всех туров лидером стала команда управления по физической культуре и спорту Курганской области. Второе место заняла сборная УФНС России по Курганской области, а третье — команда Курганской областной думы. «Все по классике: и подготовка была, и фарт. В двух матчах нам свезло. Еще один пришлось „за уши“ вытягивать. И у нас по итогу четыре командных победы и одна ничья (девять командных баллов)», — сообщил ведомству участник команды-победителя Игорь Суриков. Ранее спортсмены Курганской области уже показывали высокие результаты на различных соревнованиях. В апреле представители региона завоевали семь медалей на чемпионате УрФО по греко-римской борьбе и получили право выступить на чемпионате России, а также становились призерами на турнирах по кикбоксингу и тхэквондо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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