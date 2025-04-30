Шашлыки отменяются: прогноз погоды на майские праздники в Москве

Синоптик Шувалов: в майские праздники в Москве ожидается дождь и мокрый снег
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На майские праздники в Москве может выпасть мокрый снег
На майские праздники в Москве может выпасть мокрый снег Фото:

Майские праздники все ближе. Уже в четверг начнутся долгожданные четыре дня выходных, которые традиционно в России проводят в компании друзей и близких на природе, жаря шашлык. Вот только если с приятелями можно запланировать праздники, то у погоды свои планы. URA.RU обсудило с синоптиком Александром Шуваловым погоду на праздничные дни в Москве.

Погода на 1 мая 2025 года в Москве

По прогнозу Александра Шувалова, в первые дни майских праздников москвичи вряд ли смогут насладиться погодой в Москве. 1 мая станет дождливым днем: в столице осадки окажутся продолжительными и интенсивными, а температура будет держаться в районе 6-8 градусов выше нуля.

«В северной и западной области, а также в самой Москве, местами может идти мокрый снег. Не исключено, что за ночь, ко второму числу, образуется небольшой снежный покров. Вероятность этого невелика, но она существует, и исключать ее не стоит», — заявил Александр Шувалов.

Погода на 2 мая в Москве

На следующий день, 2 мая, осадки продолжатся примерно до середины дня. После обеда дожди прекратятся, но вот температура по-прежнему останется прохладной: столбик термометра не поднимется выше 6-8 градусов.

К тому же, на второй день праздников в столицу придет сильный ветер, предупреждает синоптик. «Его скорость достигнет 12-14 метров в секунду», — подчеркнул Александр Шувалов.

Погода на 3 мая в Москве

Удача подвернется любителям шашлыков и майских прогулок на третий день праздников. «Третьего мая, в субботу, обозначится существенный поворот в погоде. Ожидается приход теплого фронта с запада, и температура поднимется до отметки в 10 градусов», — рассказал Александр Шувалов. «Осадки ожидаются, но умеренные. Дожди будут не такими сильными, как первого числа».

Погода на 4 мая в Москве

А вот в воскресенье, 4 мая, москвичи наконец-то смогут насладиться хорошей погодой. Температура поднимется до 15-16 градусов, а вместо серого дождливого неба наконец-то засияет солнце.

«Если в первые три дня майских праздников температура окажется на 2-4 градуса ниже нормы, то в последний день из четырех праздничных мы выйдем на климатическую норму.

Что касается выходных с 8 по 11 мая, то синоптик отметил, что еще слишком рано судить о том, получится ли хорошо провести время на природе в праздники. «Предполагать погоду за десять дней — это гадание на кофейной гуще», — заключил Александр Шувалов.

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Майские праздники все ближе. Уже в четверг начнутся долгожданные четыре дня выходных, которые традиционно в России проводят в компании друзей и близких на природе, жаря шашлык. Вот только если с приятелями можно запланировать праздники, то у погоды свои планы. URA.RU обсудило с синоптиком Александром Шуваловым погоду на праздничные дни в Москве. Погода на 1 мая 2025 года в Москве По прогнозу Александра Шувалова, в первые дни майских праздников москвичи вряд ли смогут насладиться погодой в Москве. 1 мая станет дождливым днем: в столице осадки окажутся продолжительными и интенсивными, а температура будет держаться в районе 6-8 градусов выше нуля. «В северной и западной области, а также в самой Москве, местами может идти мокрый снег. Не исключено, что за ночь, ко второму числу, образуется небольшой снежный покров. Вероятность этого невелика, но она существует, и исключать ее не стоит», — заявил Александр Шувалов. Погода на 2 мая в Москве На следующий день, 2 мая, осадки продолжатся примерно до середины дня. После обеда дожди прекратятся, но вот температура по-прежнему останется прохладной: столбик термометра не поднимется выше 6-8 градусов. К тому же, на второй день праздников в столицу придет сильный ветер, предупреждает синоптик. «Его скорость достигнет 12-14 метров в секунду», — подчеркнул Александр Шувалов. Погода на 3 мая в Москве Удача подвернется любителям шашлыков и майских прогулок на третий день праздников. «Третьего мая, в субботу, обозначится существенный поворот в погоде. Ожидается приход теплого фронта с запада, и температура поднимется до отметки в 10 градусов», — рассказал Александр Шувалов. «Осадки ожидаются, но умеренные. Дожди будут не такими сильными, как первого числа». Погода на 4 мая в Москве А вот в воскресенье, 4 мая, москвичи наконец-то смогут насладиться хорошей погодой. Температура поднимется до 15-16 градусов, а вместо серого дождливого неба наконец-то засияет солнце. «Если в первые три дня майских праздников температура окажется на 2-4 градуса ниже нормы, то в последний день из четырех праздничных мы выйдем на климатическую норму. Что касается выходных с 8 по 11 мая, то синоптик отметил, что еще слишком рано судить о том, получится ли хорошо провести время на природе в праздники. «Предполагать погоду за десять дней — это гадание на кофейной гуще», — заключил Александр Шувалов.
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