Шашлыки отменяются: прогноз погоды на майские праздники в Москве

Майские праздники все ближе. Уже в четверг начнутся долгожданные четыре дня выходных, которые традиционно в России проводят в компании друзей и близких на природе, жаря шашлык. Вот только если с приятелями можно запланировать праздники, то у погоды свои планы. URA.RU обсудило с синоптиком Александром Шуваловым погоду на праздничные дни в Москве.
Погода на 1 мая 2025 года в Москве
По прогнозу Александра Шувалова, в первые дни майских праздников москвичи вряд ли смогут насладиться погодой в Москве. 1 мая станет дождливым днем: в столице осадки окажутся продолжительными и интенсивными, а температура будет держаться в районе 6-8 градусов выше нуля.
«В северной и западной области, а также в самой Москве, местами может идти мокрый снег. Не исключено, что за ночь, ко второму числу, образуется небольшой снежный покров. Вероятность этого невелика, но она существует, и исключать ее не стоит», — заявил Александр Шувалов.
Погода на 2 мая в Москве
На следующий день, 2 мая, осадки продолжатся примерно до середины дня. После обеда дожди прекратятся, но вот температура по-прежнему останется прохладной: столбик термометра не поднимется выше 6-8 градусов.
К тому же, на второй день праздников в столицу придет сильный ветер, предупреждает синоптик. «Его скорость достигнет 12-14 метров в секунду», — подчеркнул Александр Шувалов.
Погода на 3 мая в Москве
Удача подвернется любителям шашлыков и майских прогулок на третий день праздников. «Третьего мая, в субботу, обозначится существенный поворот в погоде. Ожидается приход теплого фронта с запада, и температура поднимется до отметки в 10 градусов», — рассказал Александр Шувалов. «Осадки ожидаются, но умеренные. Дожди будут не такими сильными, как первого числа».
Погода на 4 мая в Москве
А вот в воскресенье, 4 мая, москвичи наконец-то смогут насладиться хорошей погодой. Температура поднимется до 15-16 градусов, а вместо серого дождливого неба наконец-то засияет солнце.
«Если в первые три дня майских праздников температура окажется на 2-4 градуса ниже нормы, то в последний день из четырех праздничных мы выйдем на климатическую норму.
Что касается выходных с 8 по 11 мая, то синоптик отметил, что еще слишком рано судить о том, получится ли хорошо провести время на природе в праздники. «Предполагать погоду за десять дней — это гадание на кофейной гуще», — заключил Александр Шувалов.
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