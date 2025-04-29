Где и почему нельзя жарить шашлык на майские праздники: объясняет юрист

Майские праздники все ближе, а это значит, что скоро шашлычники по всей стране сдуют пыль с мангалов и начнут готовить любимое блюдо на природе. Но на праздники главное не только хорошо провести время, а еще и не попасть на штраф. Рассказываем, где можно и нельзя жарить шашлыки.
Можно ли жарить шашлыки во время особого противопожарного режима
С началом весны все больше регионов России вводят особый противопожарный режим. В 2024 году более 60 регионов ввели ограничения, сегодня на территории более 40 регионов действует противопожарный режим — и новые территории продолжают присоединяться к запрету.
Если в регионе действует противопожарный режим, то шашлык запрещается жарить как на открытом костре, так и в мангале. По словам юриста Андрея Конышева, разведение огня в неположенном месте — самый частый штраф на майских праздниках.
«Самый популярный штраф — это разведение огня. Причем как в неположенном месте, так и в положенном, но во время действия противопожарного режима», — подчеркнул Андрей Конышев. «А если в регионе введен особый противопожарный режим, то разжигать костер нельзя, даже находясь на своей территории и земельном участке».
Можно ли жарить шашлыки на своем участке во время особого противопожарного режима
Особый противопожарный режим распространяется в том числе и на дачные участки. Поэтому на время ограничений на своей территории запрещено любой открытый огонь, в том числе в мангале.
«У нас как принято: по весне огородники сжигают листву, которая осталась под покровом снега, а затем ставят на участке мангал и жарят шашлыки. Вот это строго запрещено», — заявил Андрей Конышев. «На земельном участке запрещено сжигать мусор и разводить костры. Даже в мангале — с прямым огнем запрещено».
Если человек нарушит закон, то полиция может привлечь любителя шашлыков к административной ответственности. Для граждан штраф начинается от 10 тысяч, а юридическим лицам придется заплатить от 400 тысяч рублей.
Какие правила еще действуют во время особого противопожарного режима
Помимо разведения огня, во время действия запретов большинству людей запрещено посещать лес — лишь те, кто непосредственно работает в чащах, могут туда ходить. Также сотрудники МЧС и МВД начинают патрулировать наиболее пожароопасные участки и проводить рейды по садовым участкам, чтобы выявить особо злостных правонарушителей.
“Дыма без огня, как говорится, не бывает. Даже если какие-то угли пытаться нагреть – это тоже чревато последствиями. У нас сотрудники МЧС совместно с сотрудниками МВД будут проводить рейды по садовым участком, могут использовать дроны”, – предупредил юрист.
Также в случае, если разгорится пожар, сотрудники МЧС смогут привлечь местное население для локализации огня. Помимо этого, спасатели начнут проводить совещания по выполнению мер пожарной безопасности с председателями садоводческих товарищ и обеспечивать содержание водоисточников для забора воды в исправном состоянии.
Можно ли жарить шашлык на участке, пока не действует особый противопожарный режим
Если в регионе еще не ввели особый противопожарный режим, это не значит, что дачники освобождены от правил. По закону, необходимо соблюсти целый ряд требований, чтобы приготовить мясо у себя на участке:
- Шашлык необходимо жарить в специальной несгораемой емкости. Мангал должен быть сделан из металла или другого подходящего материала;
- Мангал должен находиться на расстоянии не ближе пяти метров ко всем зданиям и постройкам;
- Вокруг мангала не должно быть мусора и сухой травы в радиусе двух метров;
- У повара должны быть под рукой первичные средства пожаротушения, а также средство связи для вызова пожарных;
- После приготовления шашлыка угли необходимо залить водой.
В случае же, если противопожарный режим все-таки ввели, то даже с учетом вышеописанных условий жарить мясо на огне нельзя. Так что единственным законным способом поесть шашлык остаются рестораны и кафе: точкам общепита жарить мясо на углях во время запретов разрешается.
В каких регионах ввели ограничения
Пока что ограничения введены на Алтае, в Амурской области, Астраханской области, Белгородской области, Бурятии, Владимирской области, Воронежской области, Дагестане, Еврейской Автономной области, Забайкальском крае, Калининградской области, Калужской области, Кемеровской области, Кировской области, Краснодарском крае, Курганской области, Мордовии, Республике Марий Эл, Московской области, Нижегородской области, Новгородской области, Омской области, Оренбургской области, Приморском крае, Псковской области, Рязанской области, Самарской области, Свердловской области, Смоленской области, Республике Татарстан, Тверской области, Томской области, Республике Тыва, Тюменской области, Ульяновской области, Хабаровском крае, Республике Хакасия, Челябинской области и Чувашии. Также в ближайшие дни ограничения введут в Ростовской и Иркутской областях.
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