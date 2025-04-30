Губернатор Текслер: река Миасс в Челябинске в ближайшие годы станет заметно чище. Видео

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Миасс станет чище через несколько лет
Миасс станет чище через несколько лет Фото:

Состояние реки Миасс в черте Челябинска в ближайшие годы заметно улучшится из-за комплексной экологической реабилитации. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

«Реализуем большой экологический проект — комплексную экологическую реабилитацию реки Миасс в черте Челябинска. В результате серьезно улучшится состояние реки: будут убраны грязь и заросли камыша, повысится уровень кислорода в воде, снизится ее цветение, восстановится флора и фауна», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Работа включает в себя расчистку русла с помощью земснаряда, также перекачку иловой массы со дна по специальным трубопроводам в геотубы, где она сушится и вывозится. «Мы увидим русло реки Миасс в его прежних очертаниях», — отметил Текслер.

Проект не только экологический, но и имиджевый для города и всей Челябинской области. Работа будет проводиться несколько лет на участке от пруда Коммунар до новой набережной. На период нереста рыб ее будут останавливать.

В Челябинске заканчивает реконструкция первого и четвертого этапов очистных сооружений канализации в Металлургическом районе. В сентябре, когда проект будет полностью запущен, стоковые воды, которые попадают в реку Миасс, фактически будут доведены до рыбохозяйственного назначения, что также снизит экологическую нагрузку на реку. 

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Состояние реки Миасс в черте Челябинска в ближайшие годы заметно улучшится из-за комплексной экологической реабилитации. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер. «Реализуем большой экологический проект — комплексную экологическую реабилитацию реки Миасс в черте Челябинска. В результате серьезно улучшится состояние реки: будут убраны грязь и заросли камыша, повысится уровень кислорода в воде, снизится ее цветение, восстановится флора и фауна», — написал Текслер в своем telegram-канале. Работа включает в себя расчистку русла с помощью земснаряда, также перекачку иловой массы со дна по специальным трубопроводам в геотубы, где она сушится и вывозится. «Мы увидим русло реки Миасс в его прежних очертаниях», — отметил Текслер. Проект не только экологический, но и имиджевый для города и всей Челябинской области. Работа будет проводиться несколько лет на участке от пруда Коммунар до новой набережной. На период нереста рыб ее будут останавливать. В Челябинске заканчивает реконструкция первого и четвертого этапов очистных сооружений канализации в Металлургическом районе. В сентябре, когда проект будет полностью запущен, стоковые воды, которые попадают в реку Миасс, фактически будут доведены до рыбохозяйственного назначения, что также снизит экологическую нагрузку на реку. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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