Состояние реки Миасс в черте Челябинска в ближайшие годы заметно улучшится из-за комплексной экологической реабилитации. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.
«Реализуем большой экологический проект — комплексную экологическую реабилитацию реки Миасс в черте Челябинска. В результате серьезно улучшится состояние реки: будут убраны грязь и заросли камыша, повысится уровень кислорода в воде, снизится ее цветение, восстановится флора и фауна», — написал Текслер в своем telegram-канале.
Работа включает в себя расчистку русла с помощью земснаряда, также перекачку иловой массы со дна по специальным трубопроводам в геотубы, где она сушится и вывозится. «Мы увидим русло реки Миасс в его прежних очертаниях», — отметил Текслер.
Проект не только экологический, но и имиджевый для города и всей Челябинской области. Работа будет проводиться несколько лет на участке от пруда Коммунар до новой набережной. На период нереста рыб ее будут останавливать.
В Челябинске заканчивает реконструкция первого и четвертого этапов очистных сооружений канализации в Металлургическом районе. В сентябре, когда проект будет полностью запущен, стоковые воды, которые попадают в реку Миасс, фактически будут доведены до рыбохозяйственного назначения, что также снизит экологическую нагрузку на реку.
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