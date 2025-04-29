Реконструкция очистных сооружений канализации, которые находятся в Металлургическом районе Челябинска, завершится уже к осени. Проект, реализуемый в рамках программы «Большой ремонт 74», позволит довести очищенную воду до рыбохозяйственного назначения, значительно снизить объем осадка и уменьшить запах. Заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик и глава города Челябинска Алексей Лошкин проконтролировали ход реконструкции, передает корреспондент URA.RU.
«Общая строительная готовность первого и четвертого этапов очистных сооружений Челябинска находится на уровне порядка 90%. Объект планируется запустить к осени», — сообщил Лошкин, передает корреспондент URA.RU.
В рамках первого и четвертого этапов проведена реконструкция механической очистки стоков и сооружений обезвоживания осадка. После запуска уменьшится интенсивность запаха на въезде в Челябинск со стороны Металлургического района. Стоковые воды, которые попадают в реку Миасс фактически будут доведены до рыбохозяйственного назначения. «Одним из эффектов станет значительное снижение объема сухого осадка, который в последующем будет увозиться на иловый полигон», — добавил Лошкин.
Сейчас к запуску готовы первый и четвертый этапы. «Закончили пусконаладочные работы по первому этапу. Готовы приступить к врезке в городские коллекторы. В середине мая первые стоки уже пойдут через новое оборудование», — рассказал заместитель руководителя обособленного подразделения АО «Ротек» Александр Возницкий.
Объект технически сложный, но важный для Челябинска. Город получит качественно новые очистные сооружения. «Запах на выезде станет меньше. Но совсем пропадет только после реконструкции второго и третьего этапов, где стоки проходят биологическую очистку», — добавил Возницкий.
Проект реконструкции очистных сооружений Челябинска реализован в рамках программы «Большой ремонт 74». Ее инициировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
«„Большой ремонт 74“ — революционная программа модернизации коммунальной инфраструктуры Челябинской области. Сегодня мы говорим о стадии завершения первого и четвертого этапа реконструкции очистных. Дальше в рамках программы модернизация очистных продолжится», — отметил Фалейчик.
На проведение работ было выделено два миллиарда рублей. Из них 800 миллионов — из бюджета Челябинской области. Еще 1,2 миллиарда рублей — из Фонда национального благосостояния. В 2022 году Челябинская область стала одним из первых регионов, где воспользовались возможностью получить финансирование на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры за счет заемных средств Фонда национального благосостояния.
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