Арестованный свердловский экс-министр собрался на СВО

Бывший глава свердловского минЖКХ Смирнов решил уехать на фронт из СИЗО

01 мая 2025 в 17:47 Размер текста - 17 +

Николай Смирнов находится за решеткой уже несколько месяцев Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов Экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, которого обвинили в коррупции, решил стать участником российской спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказал источник в одной из силовых структур, знакомый с ситуацией, и подтвердил собеседник в местном истеблишменте. «Соответствующее ходатайство Смирнова рассматривается, окончательного решения нет», — уточнил собеседник. Адвокат Смирнова от разговора с журналистом отказался. Корреспондент также обратился за комментарием в пресс-службу регионального управления ФСИН. Там заявили, что не могут раскрывать персональные данные арестантов. Смирнова задержали 23 января — спустя десять дней после отставки с поста министра, который он занимал с 2011 года. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. С тех пор Смирнов и находится в СИЗО. Считается, что в основу уголовного дела против Смирнова могли лечь показания задержанного в декабре 2024-го мэра Дегтярска Вадима Пильникова (уже покинул должность) и Андрея Кислицына, который был заместителем Смирнова в министерстве и которого арестовали в апреле 2024-го. По распространенной версии, Смирнов решил сотрудничать со следствием. При этом в конце марта ему продлили содержание под стражей до 17 мая. Подробнее о резонансном деле, — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, которого обвинили в коррупции, решил стать участником российской спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказал источник в одной из силовых структур, знакомый с ситуацией, и подтвердил собеседник в местном истеблишменте. «Соответствующее ходатайство Смирнова рассматривается, окончательного решения нет», — уточнил собеседник. Адвокат Смирнова от разговора с журналистом отказался. Корреспондент также обратился за комментарием в пресс-службу регионального управления ФСИН. Там заявили, что не могут раскрывать персональные данные арестантов. Смирнова задержали 23 января — спустя десять дней после отставки с поста министра, который он занимал с 2011 года. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. С тех пор Смирнов и находится в СИЗО. Считается, что в основу уголовного дела против Смирнова могли лечь показания задержанного в декабре 2024-го мэра Дегтярска Вадима Пильникова (уже покинул должность) и Андрея Кислицына, который был заместителем Смирнова в министерстве и которого арестовали в апреле 2024-го. По распространенной версии, Смирнов решил сотрудничать со следствием. При этом в конце марта ему продлили содержание под стражей до 17 мая. Подробнее о резонансном деле, — в сюжете агентства.