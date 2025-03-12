Свердловский экс-министр Смирнов попытался выйти из СИЗО: решение суда

Свердловскому экс-министру энергетики и ЖКХ Смирнову продлили арест до 17 мая

12 марта 2025 в 14:04 Размер текста - 17 +

Смирнов пробудет в СИЗО до 17 мая Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов Бывшему главе свердловского министерства энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову, обвиненному в получении крупной взятки, продлили арест. Решение принял Ленинский райсуд Екатеринбурга, передает корреспондент URA.RU. Под стражей Смирнов будет до 17 мая. Защита настаивала на более мягкой мере пресечения. Смирнова, который возглавлял минЖКХ с 2011 года, задержали 23 января — спустя десять дней после отставки. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. По некоторым данным, в основу его уголовного дела могли лечь показания мэра Дегтярска Вадима Пильникова, который под арестом с декабря, и заместителя Смирнова — Андрея Кислицына, арестованного в апреле 2024-го. Подробнее о резонансном деле, — в сюжете агентства. Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшему главе свердловского министерства энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову, обвиненному в получении крупной взятки, продлили арест. Решение принял Ленинский райсуд Екатеринбурга, передает корреспондент URA.RU. Под стражей Смирнов будет до 17 мая. Защита настаивала на более мягкой мере пресечения. Смирнова, который возглавлял минЖКХ с 2011 года, задержали 23 января — спустя десять дней после отставки. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. По некоторым данным, в основу его уголовного дела могли лечь показания мэра Дегтярска Вадима Пильникова, который под арестом с декабря, и заместителя Смирнова — Андрея Кислицына, арестованного в апреле 2024-го. Подробнее о резонансном деле, — в сюжете агентства.